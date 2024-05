Beccacece: "Sería catastrófico que el Elche, con el fútbol que hace, no jugase el play-off"

El técnico del Elche CF, Sebastián Beccacece, estaba bastante tocado al final del encuentro. Sabía que habían dejado escapar la última oportunidad de poder aspirar al ascenso directo, pero defendió su apuesta futbolística, aunque, al mismo tiempo, lamentó la falta de contundencia en las dos áreas, que les está lastrando durante toda la temporada.

Sobre el partido, comentó que "no pudimos trasladar al resultado lo que se vio en el desarrollo. Una superioridad abismal en el primer tiempo y un detalle en una jugada a balón parado nos quitó la felicidad. Son cosas del juego, que nos está pasando a lo largo de la temporada. La falta de contundencia, distracciones en algunas acciones, sobre todo en los goles, donde en el rebote de nuestro portero no terminamos de sacar la pelota; y la ineficacia ofensiva. Todo ello terminó marcando un resultado que, para mí, es injusto", opinó.

A pesar de que está siendo la tónica general del presente curso, el entrenador del conjunto ilicitano, defendió el juego que muestra su equipo. "La tónica es la superioridad que marcamos sobre los rivales y, en muchas ocasiones, la pudimos trasladar a los resultados y, en otras, como en esta, no. Lo tiene que ver con desarrollo, planes de juego o tranquilidad en la organización, me voy muy satisfecho. Pero también hay cosas que no se pueden controlar, que tienen que ver con las decisiones. Quiero seguir jugando así. No cambio. En el segundo tiempo nos costó un poco más, pero las cantidades de ocasiones que conté fueron infinitas. Nos faltó esa contundencia y seguramente más solidez en los goles recibidos, que para mí eran muy evitables".

El entrenador del Elche, pensativo, durante un momento del partido en el estadio de El Sardinero / ALBERTO LOSA/LOF

A pesar del duro palo, el preparador argentino no se rinde: "Vamos a seguir trabajando de puertas para adentro, como estamos haciendo toda la temporada. Asumiendo mi responsabilidad, pero sabiendo que tenemos herramientas para volver a recuperar el terreno perdido. Imaginar que este equipo no juegue el play-off sería algo catastrófico por la forma en que juega y por como supera a los rivales. Pero esto es fútbol", admitió.

Al mismo tiendo aseguró que "estoy convencido de que vamos a dar el máximo para aspirar a la posibilidad de entrar al play-off y conseguir el sueño", y mostró su dolor "porque veo a un equipo que se entrega al máximo, pero tiene que tiene que aprender y a madurar en estos aspectos (acierto en las dos áreas) que también deciden".

Beccacece, en cuclillas, mientras Josan se dispone a sacar de banda / ALBERTO LOSA/LOF

Beccacece avisó de que "vamos a dar pelea hasta el final. Sabíamos que si queríamos tener aspiraciones de ascenso directo había que ganar. Ahora nos centraremos en ganar la mayor cantidad de partidos posibles para intentar ascender por la vía del play-off. Creo en la manera, en la identidad y en lo que propone este equipo, pero tiene que trabajar esos aspectos que he manifestado. La contundencia y solidez que, por momentos, mostramos, sobre todo con tanta superioridad en el juego".