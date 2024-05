Agreden el entrenador del Elche Juvenil en el partido ante el Alzira

El pasado domingo, en el partido de la última jornada del grupo 7 de División de Honor Juvenil, entre el Alzira UD y el Elche CF, se produjeron unos incidentes muy desagradables, con una agresión al entrenador del equipo franjiverde, Carlos Geraldo, que le han provocado lesiones en el abdomen y en el pecho.

Los tristes y denunciables acontecimientos se produjeron al final del encuentro, después de que un jugador le propiciara varios puñetazos, cuando se dirigía a saludar al entrenador rival; y en la puerta de los vestuarios del árbitro. Todo fue como consecuencia del empate a dos del conjunto ilicitano, que condenaba al cuadro valenciano al descenso de categoría.

El colegiado del encuentro, el valenciano José Luis Carballa Miñana, reflejó en el acta del encuentro los incidentes: “Al finalizar el partido, y cuando nos dirigíamos al túnel de vestuarios, el árbitro asistente 1 vio como una persona que vestía ropa del Club local golepeaba en el estómago del entrenador del equipo visitante, Carlos Geraldo Pérez. Tras personarse la fuerza pública en las instalaciones, dicha persona fue identificada como Rafael Asensio, exfutbolista del club local, pero relacionado con la entidad en funciones administrativas, todo ello según miembros del Alzira".

El árbitro también indicó que "el agredido presenta visualmente rojeces en el estómago a la altura de la zona donde ha sido agredido. Tanto personal del club local como el coordinador de seguridad nos acompañaron en todo momento tratando de que los incidentes cesaran y no fuesen a mayores", y agregó que "el delegado de campo me comenta que quiere hacer constar en el acta que el agresor se ha comunicado que previamente a la agresión el técnico visitante profirió burlas hacia su persona. Al cierre de este acta, el agredido se dispone a presentar una denuncia ante la Policía Nacional. Me insta el entrenador visitante a añadir en el acta que el club local en ningún momento colabora para identificar al agresor”.

Carlos Geraldo atiende a los medios de comunicación del club ilicitano, en el estadio Martínez Valero / JESÚS HERNÁNDEZ/E.C.F.

Por su parte, Carlos Geraldo, según indica el documento oficial del encuentro, manifestó que “en ningún momento proferí burla ni insulto alguna a ninguna persona”.

El entrenador del club ilicitano, que además del equipo juvenil de División de Honor también dirige al conjunto alevín y la temporada pasada, junto a Nino, alternó los juveniles con el filial, ha llamada de este periódico, explica lo sucedido: “Justo cuando terminó el partido y me dirigía a saludar al entrenador rival, como hago en todos los partidos, sea el resultado que sea; una persona que había allí me pegó un puñetazo y, posteriormente, diez minutos después, en la puerta de la caseta del árbitro me dio otro puñetazo y sufro lesiones en el abdomen y en el pecho. Lo mejor es que el asistente del colegiado lo vio, lo corroboró y se procedió a identificarlo. La directiva y el delegado del Alzira decían que no lo conocían y, por suerte, se le pudo identificar y resulta que era el hijo de un directivo”.

En opinión de Carlos Geraldo, “ellos estaban molestos, porque, a falta de seis minutos, iban ganando 2-1, les empatamos y han descendido. Pero la culpa no es nuestra. Durante la temporada han tenido 30 jornadas para salvarse y nosotros no salimos en ningún partido a empatar o perder. Salimos a competir y a ganar y no podemos adulterar la competición”.

El técnico franjiverde relata que “tras la agresión, la Policía Nacional me mandó al servicios de urgencias del centro de salud de Alzira. Tengo la zona del abdomen y del pecho inflamada y me están haciendo seguimiento en el IMED”.

Geraldo lamenta todo lo sucedido: “Es una pena que ocurran estos acontecimientos tan tristes y desagradables en un partido de fútbol y más de juveniles. Tenemos que luchar todos por erradicar la violencia en el mundo del fútbol y en cualquier aspecto de la vida”. Desgraciadamente los insultos son habituales, pero las agresiones no se pueden consentir”, y recuerda que “mis padres estaban en la grada y presenciaron la agresión; y a ninguno de los padres les gusta ver que agredan a su hijo y menos vivenciarlo en directo. Por suerte, mis jugadores y yo, a pesar de la rabia y la incomprensión, supimos mantener la calma, porque la cosa podía haber ido a mucho peor”.

Carlos Geraldo, entrenador del Elche Juvenil A de División de Honor / JESÚS HERNÁNDEZ/E.C.F.

Por su parte, el Elche C.F. a través de las redes sociales, también ha condenado los acontecimientos y ha expresado: “Manifestamos nuestra más rotunda condena a este tipo de actos violentos, que no pueden permitirse ni dentro ni fuera de los terrenos de juego”.