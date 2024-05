Beccacece: “Abandonar ahora sería de cobardes”

“Disculparnos con la afición, porque no estuvimos a la altura de su apoyo. Y agradecer a la Grada de Animación del Fondo Sur, que con el dolor que tenían, siguieron animando hasta el final. Y fueron muy respetuosos”. Esas fueron las primeras palabras del entrenador del Elche CF, Sebastián Beccacece, tras la dolorosa derrota frente al Huesca.

El técnico franjiverde comentó que “teníamos una ilusión muy grande de estar ahí cerca del play-off. El equipo en los dos goles que recibe son cosas del juego. Un remate que se desvía en un rival y el segundo es un golazo. En ambos defendimos bien. El Huesca es un equipo que se agrupa y sabe defender muy bien. Quizás no tuvimos esa furia de otros partidos, porque queríamos tener algo más de control y paciendo. Los dos goles nos golpearon mucho y, luego, con los cambios volvimos a retomar el dominio y en la recta final llegó el tercero”, lamentó.

El preparador argentino reconoció que no quedaba otra que “aceptar la derrota y el momento doloroso. El responsable de que las cosas no funcionen es el entrenador. Los jugadores se han entregado al máximo. Toca seguir, quedan tres partidos y todavía podemos conseguir el sueño. Si toca un final feliz, bien. Y si no es así, que se quede el compromiso y la entrega que día a día vamos construyendo. Si no lo concretamos, el responsable soy yo. Es parte de mi profesión. La fe la sigo teniendo, de la fuerza ni hablamos y el cariño de la gente no lo va a cambiar nada”.

Y cuando se le preguntó si se planteaba la posibilidad de marcharse fue tajante: “Llevamos aquí un año y dos meses y sería de cobardes abandonar ahora. Vamos a estar aquí hasta el 2 de junio y luego veremos qué ocurre”.