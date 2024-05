Todo no está perdido para el Elche

El Elche se ha metido en un jardín inesperado. La sonrojante derrota de este domingo, en el estadio Martínez Valero, delante de su afición, frente al Huesca (0-3); ha supuesto un duro golpe en la línea de flotación del sentimiento franjiverde. El conjunto ilicitano ha bajado hasta la octava posición y se encuentra a tres puntos de los puestos de “play-off” de ascenso y el golaveraje perdido con casi todos los equipos que le preceden en la clasificación. Por lo que debería recortar cuatro puntos, en los nueve que quedan por disputarse en las tres últimas jornadas.

La situación es muy complicada, pero el equipo de Beccacece no lo tiene todo perdido. Si es capaz de recuperar su mejor nivel, todavía sería posible soñar con la posibilidad de disputar las eliminatorias por el ascenso a Primera División.

En estos momentos, el Elche (58) tiene por delante a Sporting de Gijón (59), Racing de Santander (61)Oviedo (61)Espanyol (62)Eibar (65)Leganés (67) y Valladolid (68). Todo hace indicar que las dos plazas de ascenso directo se la van a jugar pucelanos, madrileños y vascos. Los franjiverdes deberán remontar, al menos dos posiciones y sobrepasar a Sporting, Racing y Oviedo.

El entrenador del Elche, Sebastián Beccacece, bebe agua, durante el partido de este domingo contra el Huesca / MATÍAS SEGARRA

En las tres últimas jornadas hay enfrentamientos directos que podrían favorecer los intereses del conjunto ilicitano. En la próxima, el Elche visita este viernes 17 de mayo (20.30 horas), al Mirandés, que todavía no está salvado y necesita ganar. El Sporting de Gijón juega el sábado (16.15 horas) en el campo del Leganés, que no puede fallar más si no quiere terminar de dilapidar sus opciones de ascenso directo. Y a la misma hora del sábado, el Racing de Santander visita al Huesca, que tiene la moral alta tras su triunfo en el Martínez Valero y querrá lograr un triunfo definitivo que le permita asegurar la permanencia. El Oviedo juega el próximo lunes 20 de mayo (20.30 horas), en Barcelona, contra el Espanyol, en un duelo entre el cuarto y quinto clasificados.

Si los franjiverdes son capaces de vencer en Anduva, se podría situar con los mismos puntos de los puestos de “play-off”, a falta de dos jornadas, y vería el futuro con mucho más optimismo.

En el penúltimo envite de la liga regular, el Elche recibe al Eldense, prácticamente salvado. El Sporting volverá a tener un encuentro muy complicado, en El Molinón-Enrique Castro Quini, contra el Eibar, mientras que el Oviedo recibirá al Andorra y el Racing al Zaragoza.

Los futbolistas del Elche, al final del calentamiento, antes del partido frente al Huesca / MATÍAS SEGARRA

Y en la última jornada, los franjiverdes jugarán en Leganés, el Oviedo en Eibar, el Sporting en Elda y el Racing en el feudo del Villarreal B.

La situación es difícil, pero el conjunto de Beccacece todavía cuenta con bastantes posibilidades reales de alcanzar el “play-off” de ascenso.