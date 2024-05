Beccacece: "Sé que no puedo gustar a todo el mundo, ni Dios lo consigue"

El técnico del Elche, Sebastián Beccacece, ha comparecido este jueves ante los medios de comunicación en la previa del partido que su equipo disputará el viernes (20:30 horas) en Anduva contra el Mirandés, correspondiente a la jornada 40 (antepenúltima) de Segunda División, en el que los franjiverdes necesitan ganar para mantenerse en la pugna por el ascenso.

En plena mala racha de resultados, el Elche intentará levantar la cabeza en el campo del Mirandés, sabiendo que el margen de error ya ha desaparecido y que necesita sumar la mayor cantidad de puntos posible en las tres jornadas que quedan, tras haber sido capaz únicamente de conseguir 5 de los últimos 24 en juego.

Rueda de prensa de Beccacece

En su análisis semanal, el preparador argentino destacó que el equipo no va a bajar los brazos y que ve buena actitud en la plantilla, aunque se mostró críptico, sobre todo al hablar sobre su futuro en el club, haciendo referencia en numerosas ocasiones a los 14 meses de su trayecto en el Elche. Además, confirmó las bajas por lesión de Josan y Clerc para el partido contra el Mirandés, que se unen al sancionado Mourad y a Borja Garcés, lesionado de larga duración, mientras que espera contar con Manu Nieto, Carreira y Nico Fernández, aunque han estado entre algodones durante la semana.

El técnico también insistió, como viene siendo habitual en sus comparecencias, en que el club y los jugadores están por delante de él y aseguró que es consciente de que no puede gustar a todo el mundo, aunque calificó en "un 5%" la cantidad de aficionados franjiverdes que considera que no le presta su apoyo en estos momentos de dificultad.

Motivos para creer

"Cuando vemos el proceso de esta obra todavía en construcción que nos acercó al sueño, reconstruyendo tras un año doloroso del descenso en el centenario, con la base en el trabajo y en la forma de jugar, son los motivos más que suficientes para seguir creyendo. Obtenemos menos de lo que merecemos, pero el fútbol no es solo merecimientos. Además, percibo que estamos más vivos que nunca. Queríamos llegar a mayo pudiendo superar los 70 puntos y llegamos. Ningún rival nos genera una superioridad... y porque al final esto es fútbol. Estoy en un espacio que quiero, cuido y valoro. Conectó con la gente y lo agradezco. En caso de que no suceda la ilusión me haré responsable".

"Nunca voy a ser pesimista mientras vea la actitud que veo en mis jugadores, no voy a poner excusas, ni las bajas ni la carencia de un 9 porque creo en este proyecto".

Adiós al "play-off" en caso de no ganar

"Considero que este partido es una oportunidad para confirmar que somos merecedores de estar en este espacio de privilegio".

Continuidad en caso de no entrar en "play-off"

"Pienso en el presente. Si se consuma eso responderé en ese momento y se resolverá entonces. No tengo una bola de cristal para saber lo que va a pasar. Lo importante no soy yo, es la institución y los futbolistas. Siempre existe un 5% dando vueltas, no puedes gustarle a todo el mundo, ni Dios gusta a todos".

Mirandés, posible inexperiencia de sus jugadores

"No tienen inexperiencia, tienen mucho talento individual. Captan los mejores futbolistas y es un espacio de oportunidad para ellos porque allí rinden muy bien, pero tienen que armar un equipo nuevo. Cuando hay talento enfrente siempre estoy alerta. Tenemos que centrarnos en lograr ser superiores en el desarrollo y trasladarlo al resultado. Quedan tres partidos, cuando tienes todo el torneo por delante puedes hablar de un proceso, ahora ya no".

"El Mirandés es el equipo más intenso, después de nosotros. Defiende bien los bloques bajos, no es fácil entrarles. Se mete en campo rival con pocos pases y tiene velocidad por las bandas. Tienen jugadores en el medio que manejan muy bien la pelota, con calidad individual".

Rodrigo Mendoza

"No hablo de nombres propios. A mí no me ha sorprendido porque lo integré desde el primer momento. Es parte de un proceso en el que a veces hay un compañero que está mejor o decidimos que otro juegue. Estoy orgulloso de su desempeño y de su calidad humana".

Beccacece, sonriente con un balón en sus pies durante un entrenamiento de esta semana / Áxel Álvarez

El Elche para Beccacece

"El Elche es el primer club que me abrió un espacio en el extranjero, lejos de mi familia. Trabajo y vivo para ellos. Es mi familia porque estoy aquí solo la mayor parte del tiempo. El tiempo que dure será vivido con un alto nivel de compromiso. Yo quiero que el Elche esté en Primera, trabajo para ello".

Planteamiento ofensivo por las bajas y dudas

"Algo se nos ocurrirá. Confío en que los que jueguen harán lo que tienen que hacer, en este caso ganar. Nico está bien y Manu Nieto puede jugar, pero veremos cuanto tiempo, va a hacer un esfuerzo grande para llegar".