Un rueda de prensa de Beccacece que suena a despedida

El entrenador del Elche CF, Sebastián Beccacece, ofreció, tras el partido ante el Miradés, una rueda de Prensa, que suena más a despedida tras haberse quedado su equipo con muy pocas opciones de alcanzar el "play-off" de ascenso.

Partido

“Empatamos merecidamente. Hicimos todo el esfuerzo, tuvimos las ocasiones más claras, a lo que hay que unir los imponderables de las muchas lesiones que teníamos, más la de Nico Castro y Manu Nieto, que tampoco aguantó”.

Rendimiento

“Estoy muy orgulloso de mis futbolistas. Representan mi manera de jugar. Seguramente estemos lejos del sueño y los puntos no nos alcance. Lo dirá el destino, pero estoy muy agradecido por cómo juegan y compiten, con las carencias que podemos tener. Cuando un entrenador se siente identificado es para estar agradecido”

Dos últimos partidos

“Aunque no nos alcance, vamos a jugar los dos partidos que quedan igual. Por el escudo, por la afición y por como han sido estos 14 meses que llevamos. Lo he disfrutado. No estamos obteniendo lo que merecemos… por algo será. El fútbol es concreción”

Beccacece observando el partido bajo la lluvia / LOF

Esfuerzo

“No puedo reprochar nada. Entran los jóvenes y responden… estoy muy identificado con la ciudad, la gente y este equipo. Esté quien esté, deben seguir construyendo, porque estamos en un momento en el que el grupo se va fortaleciendo de la manera de jugar”.

Responsabilidad

“Nos faltó el resultado. El responsable es el entrenador. No hay problema. Pero estoy orgulloso de lo que hacen y cómo juegan. Y es el camino para que el Elche sea protagonista, valiente y para que pueda conseguir lo que realmente merece, que es estar en Primera División. Lo dirá el destino el tiempo”

Adios al ascenso

“veremos, quedan dos jornadas”

Llega a desesperarse

“Genera una situación de impotencia, pero el fútbol es así. Como entrenador trabajo durante la semana para que el equipo haga las cosas que hace. Después están los resultados, estamos acostumbrado. A veces las cosas salen y otras no. Desde la manera y la propuesta todos los partidos. El equipo está en un proceso y quien venga, seguramente, tendrá un camino recorrido. Porque la vida y el fútbol te da y te quita cosas y si se hace justicia a los que merecemos, se recogerá más adelante el fruto. Hay base más que suficente. Lo que me importa es la sensación de cómo juega el equipo. Juega bien y merece más. Algunos oportunistas hablan solo del resultado, pero lo importante es trabajar sobre una idea. Y en ese sentido estamos orgullosos. Si no cumplimos el objetivo, yo soy el culpable y vendrá otro. No hay problema”.

Beccacece, con el chubasquero, debido a la lluvia / LOF

Mensaje a la afición

“Agradecerle a los que vinieron, y el año que nos han brindado. Infinitamente. Me han regalado 14 meses increíbles y si no logro el objetivo no seguiré aquí, pero estoy orgulloso y eso no me lo va a borrar nadie”.

Opciones de “play-off”

“No lo sé, no manejo resultados. Veremos si este punto sirve. Solo garantizo que las dos finales que vamos a jugar y hasta el 2 de junio vamos a entrenar como si fuese el último día. Por eso, el camino recorrido es brillante y el que no lo quiera ver será problema de él”.

Morir en la orilla

“Siempre me voy a quedar con las cosas positivas. Los profesionales sabemos que, a veces los resultados llegan y otras no, aunque los merezcas. Lo valores los demostramos en el campo. No alcanzó, somos los responsables. Qué puedo decir. Y si vamos a otro lugar, intentaremos contagiar pasión e ilusión. Que sientan orgullo. Venimos para eso”