Salinas: “Estamos dolidos, pero mientras haya una mínima posibilidad hay que intentarlo”

José Salinas fue uno de los jugadores más destacados en el encuentro que el Elche CF jugó este viernes frente al Mirandés, en el que solo pudo conseguir un empate (1-1). El lateral izquierdo aseguró tras el partido que están “dolidos” por ver que se esfuerzan, pero que los resultados no llegan y que el “play-off” de ascenso a Primera División se complica cada vez más.

“El empate nos sabe a poco. Queríamos ganar, sabíamos que era un escenario muy difícil. Salimos a morir, buscamos la victoria y hay que seguir. Siempre que haya vida, hay que continuar intentándolo·, comentó tras el envite, en la zona mixta del campo Municipal de Anduva.

El futbolista de Callosa de Segura aseguró que “este equipo se va a dejar el alma, por el escudo, porque lo merece y por la afición. Se me parte el alma de ver el esfuerzo que hacen nuestros seguidores para viajar y estar con nosotros. Es un escándalo y espectacular. Por eso, nada más que haya la más mínima posibilidad de alcanzar el play-off la vamos a pelear hasta el final”.

El jugador de Callosa de Segura, durante el choque ante el Mirandés / LOF

Salinas admite que la falta de acierto y efectividad en ataque y los desajustes defensivos en momentos puntuales les están “lastrando” esta temporada. “La concreción no está lastrando. Y otra vez un error puntual, en un saque de esquina, nos penalizó. Estamos muy jodidos. Sé que la afición también lo está, pero hay que levantar la cabeza y siempre que haya una mínima posibilidad vamos a darlo todo. Le digo a la afición que el equipo está más que comprometido y que el próximo partido ante el Eldense vamos a ir a por todas. Sé que es muy difícil, pero hay que seguir, levantar la cabeza y dar el máximo”, volvió a insistir.

El lateral izquierdo del Elche es consciente de que dependen del fallo de varios rivales. “Vamos a ver los resultados que se dan el fin de semana y trabajar para ganar los dos partidos que quedan y ver qué pasa”.

El futbolista de Elche reconoce que no lograr el ascenso o no meterse, al menos, en el “play-off” podría significar un fracaso: “Hemos soñado desde el primer minuto de la pretemporada con subir a Primera División y sería un chasco, no nos vamos a engañar. Estamos muy dolidos, pero hay que seguir a ver qué sucede y si nos queda esa posibilidad de conseguirlo”.