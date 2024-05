Segundo fracaso consecutivo de la era Bragarnik en el Elche

Christian Bragarnik compró el paquete mayoritario de acciones del Elche CF a José Sepulcre en diciembre de 2019. Las primeras tres temporadas del inversor argentino en el club ilicitano fueron todas exitosas.

La suerte le acompañó en los momentos determinantes. En la campaña 2019-2020 el equipo franjiverde logró un inesperado ascenso a Primera División y las dos siguientes consiguió la permanencia en la máxima categoría, la primera de ellas con mucho sufrimiento y con otra carambola afortunada. Eso permitió disponer más ingresos y recursos para terminar de sanear la economía de la entidad.

Sin embargo, el propietario del Elche cuenta los dos últimos cursos con dos fracasos muy dolorosos a sus espaldas. La pasada temporada, en la que se cumplía una efeméride tan importante como era el Centenario del club, el equipo se quedó muy lejos de su objetivo y descendió de Primera con varios meses de antelación, convirtiendo el año en un auténtico sufrimiento y suplicio.

Y en la actual, de la que queda solo una jornada, tampoco ha cumplido con las expectativas y el sueño de la afición de volver a Primera División. Contando con el mayor límite salarial de la categoría, se ha quedado fuera, incluso, del "play-off". Algo totalmente inesperado.

Bragarnik no ha acertado en las decisiones más determinantes y la planificación deportiva, de la que es responsable, ya que la comisión deportiva propone y él dispone, ha estado llena de incongruencias.

Apostó por otro entrenador de su cuerda y de su agencia de representación como Sebastián Beccacece. A quien trajo en el mes de marzo para ir preparando al equipo de cara a esta temporada. El técnico argentino, con el equipo ya descendido y sin presión, realizó un digno final de campaña anterior y se ganó la confianza.

Sin embargo, cuando el Elche tenía que marcar territorio y cumplir su papel de favorito no le ha llegado y se ha quedado muy lejos de lo que se esperaba.

Otro fracaso del máximo accionista con los técnicos. Ya tropezó con la misma piedra cuando prescindió de Pacheta tras el ascenso y decidió traer a Almirón. Y no contento con eso, le dio una segunda oportunidad a su amigo y compatriota y tampoco acertó. Con Beccacece, a pesar de que su fútbol, en momentos puntuales, ha sido del agrado de la afición y elogiado por los entrenadores rivales. Pero si la pelota no entra y no se consiguen resultados sirve de poco.

Además, Bragarnik ha dispuesto de más de 23 millones de límite salarial y solo ha gastado poco más de 15.

Sus decisiones, sobre todo en la delantera y en el eje de la defensa han estado llenas de incongruencias. Prefirió vender a Ezequiel Ponce, a Pere Milla y a Lucas Boyé sin tener un relevo para el ataque contrastado.

En el mercado de verano lo maquilló un poco con la llegada de Sergio León unida a la Borja Garcés.

Sin embargo, en la ventana de fichajes de invierno accedió al capricho de su entrenador de prescindir del atacante cordobés y solo trajo a Manu Nieto, que apenas tenía experiencia en Segunda División. Además, cuando la falta de gol del equipo pedía a gritos un delantero contrastado y con capacidad para terminar las jugadas.

En el eje de la defensa también lleva varios años sin reforzar otra parcela que pedía a gritos otro tipo de jugadores. Álex Martín apenas ha jugado y acabó cedido en el Racing de Ferrol, Diego González, al margen de sus problemas familiares, tampoco ha contado con la confianza de Beccacece. Y en enero se apostó por el joven David López del Mallorca, que apenas ha jugado cinco minutos.

Beccacece dando instrucciones, durante el derbi del pasado domingo, contra el Eldense / MATÍAS SEGARRA

Las consecuencias de esa mala planificación ha condenado a un Elche, que ha pecado de contundencia en las dos áreas y al que los rivales le pillaron la matrícula muy pronto y sabían por dónde le podían hacer daño.

Bragarnik reforzó la comisión deportiva con las llegadas de Mauro Óbolo y de Antonio Barragán para ayudar al director deportivo, Sergio Mantecón. Pero las decisiones finales en materia de fichajes, tanto en tiempos como en cantidades económicas, siempre han sido suyas y le han llevado a sumar su segundo fracaso consecutivo como propietario y dueño absoluto del Elche.