Beccacece muere en el Elche víctima de su propio "proceso"

Sebastián Beccacece anunció el pasado domingo, tras la derrota en el derbi frente al CD Eldense, que dejaba al Elche CF sin opciones matemáticas de alcanzar el "play-off" de ascenso, que después del último partido de la liga regular, de este domingo (18.30 horas), en Leganés, dejará el banquillo franjiverde.

El entrenador argentino no ha logrado el objetivo que le fue encomendado de devolver al conjunto ilicitano a Primera División. Y eso que ha tenido todo el tiempo del mundo. Llegó en marzo del año pasado, con el equipo desahuciado al descenso, para ir adaptándose al fútbol español, conocer mejor la plantilla y poner planificar la actual campaña.

Es cierto que su amigo, representante, gran valedor y propietario del Elche, Christian Bragarnik, tampoco le ha dado las armas esperadas. Vendió a los tres delanteros de Primera: Ezequiel Ponce, Pere Milla y Lucas Boyé y no le trajo recambios de garantías.

Pero Beccacece ha terminado muriendo víctima de su propio "proceso", del que tanto ha presumido desde su llegada. Desde el primer momento, incluso en los últimos partidos en Primera División, impuso su "revolución" en la manera de jugar y las posiciones de algunos jugadores.

El técnico argentino, el pasado domingo, dando instrucciones a sus jugadores, durante el derbi contra el Eldense / MATÍAS SEGARRA

En un primer momento, su fórmula resultó atractiva y los resultados en las últimas jornadas en la máxima categoría invitaban al optimismo. Pero el fútbol, como dijo "El sabio de Hortaleza", Luis Aragonés, es "ganar, ganar, ganar... y volver a ganar". Y cuando eso no se da, los principales damnificados son los entrenadores. Y la Segunda División española es muy igualada y traicionera. Por muy superior que te sientas y por muy cartel de favorito que puedas llevar, los encuentros se sacan adelante a base de pico y pala, de ser efectivo en las dos áreas o sabiendo aprovechar la estrategia.

Ninguna de esas tres cosas ha sido capaz de encontrar Beccacece. Es cierto que el juego combinativo, atrevido y valiente que ha intentado implantar el técnico argentino ha ilusionado, en algunos momentos, y ha provocado los elogios de los entrenadores rivales. Sin embargo, no le ha alcanzado para llevar al Elche donde tenía que estar.

Pillada la matrícula

Esos elogios de palabra en las salas de prensa se tradujeron en estudio de los contrarios y la mayoría de los técnicos de los distintos equipos de Segunda, ya sean de la parte alta de la clasificación, como de la baja, han sabido pillarle la matrícula al conjunto de Beccecece. Y muchos de ellos le han ganado la batalla táctica y se han llevado los puntos. "Tú juega bien y vistoso de cara a la galería, pero yo, estando bien parapetado atrás y en dos aguijonazos, aprovechando tu endeblez defensiva, te voy a matar". Eso es lo que han terminado pensando y llevando a cabo la mayoría de los rivales. La típica frase: "Jugamos como

nunca y perdimos como siempre".

Beccacece no ha conseguido adaptarse al fútbol español de Segunda División y, lo más preocupante, tampoco ha querido dar su brazo a torcer nunca y ha insistido e insistido hasta la saciedad para termina fracasando.

La falta de un goleador que terminase las jugadas ha condicionado al técnico argentino. Pero tampoco, como hacen otros muchos entrenadores, ha querido, o no ha podido, adaptarse a la plantilla que tenía. Aunque, en ningún caso, ha levantado la voz hacia su amo y amigo reivindicando que con estos mimbres iba a ser difícil alcanzar el objetivo.

Durante los dos primeros meses de 2024 parecía que el preparador franjiverde había sido capaz de encontrar el camino y de enderezar el rumbo. Diez partidos con una sola derrota, recibiendo solo un gol y ganando muchos envites por la mínima. Lo clásico en la Segunda División española. Esa buena trayectoria llevó al Elche a instalarse en la segunda posición de la clasificación, en plaza de ascenso directo. El calendario también fue "amable" y se enfrentó a la mayoría de los equipos de la parte baja de la clasificación, que no cuentan con jugadores de tanta calidad como los de los de la arriba para desequilibrar los encuentros. Parecía que el Elche iba lanzado hacia Primera. Este que escribe estaba onvencido de ello, incluso que el conjunto ilicitano podía ser campeón.

Final caótico

Sin embargo, en el momento de la verdad, todo el castillo de naipes y toda la ilusión se desmoronó. Beccacece empezó a tocar piezas que funcionaban. De la noche a la mañana, jugadores que habían rendido a un gran nivel durante esa buena fase de la temporada, como Arnau Puigmal o Rodrigo Mendoza desaparecieron por completo. Áleix Febas, que había sido de los más destacados de la primera vuelta fue castigado al rincón de pensar. John Chetauya, que había sustituido a Mario Gaspar en el eje de la defensa, durante las tres semanas de lesión del noveldense, y había ayudado a encontrar el equilibrio defensa-ataque necesario, volvió a la posición de pivote y Mario, en su vuelta, no estuvo a buen nivel y quedó señalado en varios goles.

Todo se fue complicando sin encontrar remedio a la enfermedad y siguiendo insistiendo en una fórmula y en un "proceso" que no ha terminado de funcionar.

Además, de no buscar alternativas ni de inicio y durante el transcurso de los partidos, con cambios que llegaron, casi siempre, demasiado tarde y que no alternaron el devenir de los envites. La afición, que en un buen número estaba ilusionada y comulgaba con la propuesta de Beccacece, ha ido perdiendo, de forma directamente proporcional a los malos resultados y a la recta final de la temporada, su confianza en el técnico argentino, al que terminó pitando, de manera casi generalizada, el pasado domingo frente al Eldense.

Beccecece, abandona el terreno de juego del Martínez Valero, siendo pitado por la afición, tras el partido frente al Eldense / MATÍAS SEGARRA

Pero no solo ha sido el "proceso" que se ha visto en el terreno de juego. Desde el púlpito de las salas de prensa, el preparador del conjunto ilicitano intentaba convencer, machacar y elogiar su idea, a través de su verbo fácil y ante el beneplácito de algunos palmeros.

Gestión del vestuario

A nivel interno, el "método Beccacece" tampoco ha terminado de cuajar en el vestuario. Aunque, lógicamente, de puertas para afuera no ha habido críticas y notas discordantes.

A muchos jugadores no les gustaba el carácter difícil y supersticioso de Beccacece en muchas ocasiones y su falta de adaptación al fútbol español y, en especial, a la Segunda División. Salidas como las de Edgar Badia o Fidel en el mercado de invierno. O la de Sergio León, cuando era el delantero más contrastado de la plantilla.

Las peleas con el jefe de los Servicios Médicos, el doctor César Quesada. O con el entrenador de porteros, Miguel Escalona. A uno lo tiró del vestuario y al otro, incluso de su propio banquillo, en Santander. Los dos han terminado fuera del club. Sin olvidar cosas menores a la hora del juego como no dar datos ciertos, todo lo contrario, con las lesiones. O no facilitar las convocatorias fuera de casa. O intentar engañar a los rivales con la disposición táctica en las hojas de las alineaciones oficiales. Por no decir su consulta a la carta astral a la hora de hacer alguna alineación.

Todo ese conglomerado de cosas ha ido condenando y cavando la tumba de un Sebastián Beccacece, que no es mal entrenador, pero al que le ha faltado más mano izquierda, más aceptación de los consejos y menos cabezonería en su primera experiencia en el fútbol español.