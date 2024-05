El entrenador del Leganés no se fía del Elche

El entrenador del CD Leganés, Borja Jiménez, también ha ofrecido este viernes su rueda de prensa previa al último partido de la liga regular de la Liga Hypermotion de Segunda División, que va a enfrentar a su equipo este domingo (18.30 horas), en el estadio de Butarque, frente al Elche CF. El técnico del conjunto pepinero ha considerado que se encuentra "ante un reto mayúsculo" y la oportunidad de su vida con la posibilidad de ascender a LaLiga EA Sports de Primera División, algo que conseguirá si no pierden contra el conjunto ilicitano o si pierden y el Eibar no le gana al Oviedo.

"En nueve años me han pasado muchas cosas. El 90% positivas. He vivido ascensos. Sé lo que es caer en una final. Pero esto no era algo que imaginaba. Estoy ante un reto mayúsculo. La oportunidad de mi vida. Por lo que es poder jugar en Primera. Muchas horas, mucho trabajo. Mucho mensaje corto. El futbolista lleva mucha saturación. Llevamos 48 semanas. Es como un embarazo largo. Ojalá todo vaya bien. Estamos convencidos de que así será", ha señalado en declaraciones recogidas por EFE.

Pese a que les vale el empate, afirmó que no van a jugar a eso: "Vamos a ser el mismo Leganés reconocible de todo el año. Con la ambición de querer ganar. No me quedaría con ningún jugador. Esto es un trabajo grupal. Este Leganés es un colectivo. Nada de individualidades. Si algo nos ha hecho diferentes ha sido el esfuerzo de todo el mundo".

Borja Giménez, durante una rueda de prensa / C.D.LEGANÉS

"No nos dedicamos a pensar en otros resultados. Controlamos lo que está en nuestras manos, que es intentar ganar al Elche. Intentar hacer un buen partido. Que lo que ocurra dependa de nosotros. Es en lo que estamos focalizados. Sabemos que el Eibar lo tendrá difícil, pero nos centramos en lo nuestro. Jugamos en nuestra casa, con nuestra gente. Necesitamos un ambiente como el último partido casa para intentar ganar", agregó.

El equipo ya pudo subir la jornada previa en Ferrol, pero se les escapó la oportunidad en los últimos instantes: "No lo hemos vivido como una decepción. Hasta que no acaba un partido, no se ganan. Nos pudieron hacer el 2-1 incluso antes. Nos adelantamos, pero nunca tuve la sensación de que fuera a ser fácil. Lo hemos trabajado y peleado. Lo hemos vivido como una nueva oportunidad ante nuestra gente en un escenario idílico: llegar a la última jornada dependiendo de nosotros".

"No hizo falta ni llegar a Madrid para darnos cuenta de que teníamos la oportunidad de nuestras vidas. Lo que había pasado en Ferrol fue positivo pese al resultado. Aunque no acaba un partido, no termina. Lo hemos trabajado con ambición y las ganas que siempre hemos tenido. Les he visto muy bien a nivel mental. La reflexión post partido nos ha ayudado a enfocar bien la semana", comentó.

Sobre el Elche, manifestó: "No sé quién no le está dando importancia. Nosotros muchísimo. Hemos hecho una semana de análisis. De ver qué se puede dar. Tener claro qué puede suceder durante el partido. Es un equipo que no ha podido cumplir su objetivo. Pero es un equipo que ha competido muy bien. Con unos jugadores con capacidad de resolver un partido. Hay que estar al mejor nivel para poder ganar".

"Va a ser determinante la gente del banquillo. El partido tendrá diferentes fases. Habrá momentos de verlo cerca. Y otros de verlo lejos. Será un partido de 95 minutos. Y desde el minuto 1 se nos tiene que ir el alma. Sigo pensando que el futuro nos deparará algo bonito. Igual hace el gol del ascenso alguien que no ha sido muy habitual", señaló.

Por otro lado se refirió al ambiente que les recibirá: "Me espero un Butarque espectacular. El mensaje es de que disfruten. El año nos ha traído a un escenario precioso. Hay que disfrutar. Desde esa alegría, desde ese trabajo, desde ese ánimo, estaremos más cerca del objetivo. Para lograr algo, primero debemos soñarlo. Es lo que debemos hacer"