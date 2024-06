Bragarnik: «Este año hemos fracasado, pero en el Elche hay proyecto y profesionalización»

El máximo accionista del Elche, Christian Bragarnik, ha comparecido este jueves ante los medios de comunicación para hacer balance de una temporada que ha finalizado sin la consecución del objetivo, al no lograr el ascenso a Primera, un año después del descenso, ni siquiera entrar en el «play-off».

Además, por el camino ya se han quedado, de cara al próximo curso, tanto el entrenador de este, Sebastián Beccacece, como el director deportivo, Sergio Mantecón. Ambos han dado por finalizada sus respectivas etapas en el club y Bragarnik tendrá que encontrar sustitutos para dichas vacantes.

Rueda de prensa de Bragarnik

En la comparecencia, Bragarnik realizó una exposición de tres cuartos de hora, antes de responder a las preguntas de los medios. Durante la misma reconoció el fracaso deportivo de la temporada al no pelear por el ascenso hasta el final, pero negó acusaciones sobre falta de proyecto o profesionalización. El argentino también aseveró que se cerrará la contratación de un director deportivo en los próximos días y, posteriormente, la de un entrenador. Todo ello, obviamente, antes de que el equipo regrese al trabajo, que será el 1 de julio.

Balance de la temporada

"Tengo claro que todos los argumentos que le pueda contar al hincha podrá conformarlos porque viene a la cancha a ver a su equipo ganar. A la afición le pedimos disculpas y le agradecemos el acompañamiento. El responsable de este proyecto es la propiedad y el que la comanda soy yo. Asumo toda la responsabilidad porque lo he hecho siempre".

"No comparto que no haya proyecto o no haya profesionalización, pero claramente el proyecto de este año ha terminado en fracaso. Parece una palabra muy dura, pero fracaso es no lograr el objetivo y el nuestro era tratar de estar cerca de Primera. Deberíamos haber estado, por lo menos, entre los seis primeros y no lo hemos logrado".

"Buscamos encontrar un modelo de juego que nos identifique como club y creo que ahí no fallamos. Por muchos momentos lo pudimos lograr, con grandes momentos de juego que creo no el Elche no ha tenido, al menos en los últimos 20 años. Ahora, eso debe venir acompañado de conseguir un objetivo que no logramos".

"Los jugadores han sido valientes, pero no han sabido reponerse a algunas situaciones adversas en algunos partidos. Hubo muchas situaciones de juego individuales que no son responsabilidad del sistema o la metodología. También hemos tenido lesiones en el peor momento".

"A este club no vino un jeque, vino alguien con capacidad y con gente a su lado para tratar de lograr los objetivos deportivos. Lo hemos hecho en tres años de cinco".

"Este es el mayor proyecto que tengo y me alejo 5 meses de mi familia para dedicarle todo mi tiempo".

"Me siento con fuerza y tengo el objetivo de volver a Primera. Para mí sería más fácil vender y dedicarme a mi profesión, que es más fácil. Este es un desafío que me sigue gustando".

La situación de la delantera

"No logramos formar la delantera que quisimos, hicimos oferta por 10 jugadores que no pudimos concretar, pero los quisimos. Estuvimos hasta el último minuto de mercado pagando lo que no valía un jugador, pero no se pudo dar. Es nuestra responsabilidad y claramente debo mejorar para intentar que no vuelva a suceder. Empezamos con tres delanteros importantes (Boyé, Ponce y Pere Milla) y el plan era vender solo a uno (Boyé) y se marcharon los tres. Ese es otro error de la propiedad, vender sin tener un recambio, porque no es tan fácil, aunque haya dinero, conseguir al jugador que necesitas".

Bragarnik también reconoció su error al no contar con la opinión de Beccacece en el fichaje de Sergio León, un delantero al que el entrenador no quería y no lo tuvieron en cuenta.

Bragarnik explica las salidas de empleados del club El argentino ofreció su versión sobre las salidas de empleados que se han producido en los últimos meses. Sobre la de Jorge Pérez apuntó a un estancamiento en su área. La del doctor César Quesada la achacó a una situación que ya se venía arrastrando desde hacía tiempo y aseveró que será una baja difícil de suplir. Para justificar la de Miguel Escalona, entrenador de porteros, apuntó a las desavenencias con el entrenador, a quien se le abrió expediente interno tras su comportamiento con Escalona durante un partido. Para Bragarnik todas ellas siempre han sido buscando lo mejor para el club.

Límite salarial y panorama económico

"Fuimos el equipo más caro de la categoría y no nos alcanzó. No sé hasta qué punto el dinero te da garantía de éxito. Creo que el error ha venido más por no encontrar los perfiles adecuados que quería el entrenador".

"El límite salarial real del Elche es de 13'3 millones de euros, a lo que sumar el CVC (3'5 millones). Con las ventas iniciales logramos aumentar 6 millones más. Nosotros gastamos 15'5 millones, por lo que no comparto que no haya proyecto, profesionalización ni inversión".

"Este año nuestro límite seguramente bajará por debajo de esos 13 millones, por lo que tendremos que ingeniarnosla para obtener los recursos".

"¿Por qué no gastamos los 24 millones? Porque si tomo los ingresos, incluyendo la ayuda al descenso, que se cobra en dos años, y tomo los gastos totales, que están rondando los 30 millones, aún estamos en un déficit de 11 millones. Gracias a la buena administración contamos con recursos para paliar estos números".

"En los últimos 25-30 años el club casi nunca ha comprado jugadores y nosotros llevamos invertidos 28 millones de euros en jugadores. El dinero de las ventas ha entrado directamente al Elche y se ha empleado en obras y crecimiento profesional e institucional".

Bragarnik llega a la comparecencia junto al presidente, Joaquín Buitrago / Áxel Álvarez

Cambios para la próxima temporada

"Nos estamos entrevistando con direcciones deportivas, con unos valores determinados, y trataremos de cerrarlo lo más rápido posible. Cuando acabemos esa búsqueda iremos al perfil del entrenador, con la idea de dar continuidad a esta metodología. ¿Por qué no cambiamos a uno más conservador? Ninguna te da garantía de éxito y el que toma la decisión es esta propiedad porque creo que es la línea correcta".

"Vamos a buscar un director deportivo pero seguiremos controlando que la persona que venga siga la línea que marcamos desde el club. Yo no tengo el dinero de la gente que entró en Málaga, Valencia o Almería y trato de compensarlo".

La reforma del estadio y la construcción de la Ciudad Deportiva siguen su proceso En la comparecencia de Bragarnik también se apuntó a las novedades sobre el estadio y la Ciudad Deportiva. Ambas cuestiones siguen sus procesos, la reforma del Martínez Valero dará inicio el próximo año. Mientras que sobre la Ciudad Deportiva se apuntó al hándicap del tiempo que tardan en realizarse los informes técnicos, la mayoría de ellos ya cerrados de manera favorable. El último informe es el de Medio Ambiente, que generalmente se suele acelerar una vez estén todos los anteriores. El club confía en que en septiembre esté todo ultimado.

Tiempos en el mercado

"No nos alegra tener estos finales de mercado. Hay mucha especulación desde el lado de los agentes. La mayoría de las operaciones se realizan en los últimos dos o tres días de mercado, sobre todo con los perfiles a los que vamos todos. Si ocupamos esas fichas con otros perfiles que no queremos nos quedamos sin ese hueco. En otros mercados he acertado y en este he fallado bastante".

«Los Nicos», posible venta

"El club no necesita vender a Nico Castro y Fernández Mercau y eso le he trasladado a sus representantes, pero el mercado marca sus tiempos. Son los dos que claramente han resaltado y va a haber cosas. La idea es mantener la mejor base posible y sumar refuerzos para competir".

Explicación a malos resultados en el tramo final de temporada

"No lo sé, si supiera... Nos han faltado jugadores importantes en ese final (Clerc, Josan, Óscar Plano que venía recuperándose). Fue un contagio de falta de confianza general en todo el equipo. No buscamos alternativas y no es excusa el entrenador porque estaba convencido con su línea y la llevó hasta el final. Nos caímos a pedazos".