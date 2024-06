Defensa, delantera y bandas son las prioridades del Elche para su nueva plantilla

El nuevo director deportivo del Elche CF, Chema Aragón, y el propietario del club ilicitano, Christian Bragarnik, están centrados en la contratación del nuevo entrenador que lidere el proyecto de la próxima temporada. Rubén Albés, ex del Albacete; y Eder Sarabia, ex del Andorra; son los mejores colocados, aunque no se descarta otros técnicos con los que han mantenido contactos la entidad franjiverde.

Mientras tanto, el Elche también tiene que llevar a cabo una profunda remodelación de su plantilla, en la que solo quedan 14 jugadores con contrato en vigor y no todos tienen asegurada su continuidad; y los tres jugadores que vuelven tras su cesión, como son Edgar Badia (Zaragoza), Raúl Guti (Zaragoza) y Álex Martín (Mirandés).

La defensa, la delantera y las bandas son las prioridades a la hora de reforzar el equipo, ya que en esas demarcaciones cuenta con muy pocos efectivos.

La portería y el centro del campo, a expensas de un posible salto de calidad y de incorporar nuevas piezas que encajen en el estilo que quiera implantar el nuevo entrenador, están bastante bien cubiertas.

Matías Dituro y Miguel San Román tienen contrato en vigor y todo apunta a que seguirá siendo los dos primeros porteros de la plantilla. Falta conocer qué ocurre con Edgar Badia, quien tiene contrato hasta 2025 y si el nuevo técnico no cuenta con él se le buscará una salida y/o una rescisión. A estos tres guardametas hay que unir a Áxel Werner, que también tiene contrato, aunque Bragarnik podría optar por buscarle un hueco en Argentina, al igual que ha ocurrido esta temporada.

Para el centro del campo, Christian Salvador, John Chetauya, Nico Castro, Áleix Febas, Nico Fernández y Rodrigo Mendoza mantienen su vinculación contractual con la entidad franjiverde y, salvo sorpresa, serán parte importante de la plantilla de la próxima temporada. A ellos hay que unir al canterano Mario Guilabert, que hará la pretemporada; a Raúl Guti, quien también vuelve de su cesión, pero que sigue su proceso de rehabilitación de su grave lesión de rodilla y hasta septiembre u octubre no podrá jugar.

Los problemas vienen, principalmente, en la defensa, las bandas y la delantera. Como centrales, Pedro Bigas es el único central específico con contrato, además de Álex Martín, que vuelve tras jugar la segunda vuelta en el Racing de Ferrol y al que Chema Aragón conoce bien, pues fue quien lo fichó en el Mirandés.

Chema Aragón será el encargado de confeccionar la nueva plantilla / E.C.F.

Mario Gaspar, que este curso ha jugado de central con Beccecece; y John se pueden adaptar al eje de la zaga, pero, en principio, el club ilicitano necesita fichar, como mínimo dos centrales de garantías.

En los laterales también hay déficit de jugadores. En el derecho no hay ningún específico, salvo Mario Gaspar y Josan que se puede adaptar a ese puesto. Y en el izquierdo, si se confirma que Carlos Clerc no renueva, se quedaría solo Salinas. Por lo que Elche tendrá que incorporar, al menos, un lateral en cada banda.

Algo parecido sucede en los extremos, donde Josan puede jugar en la derecha, pero no hay nadie más. Mientras que en la izquierda, tras la salida de Tete Morente, el canterano Rafa Núñez tendrá la oportunidad de dar el salto, aunque no llegará para la pretemporada, al tener que disputar los Juegos Olímpicos de París con la República Dominicana. Óscar Plano y Nico Fernández han jugado la mayoría de sus carreras de extremos o interiores zurdos y podrían ser una alternativa, al igual que el canterano Adam Boayar.

El máximo accionista del Elche debe apostar fuerte por nuevos delanteros / ÁXEL ÁLVAREZ

El mayor énfasis en la confección de la plantilla del Elche de la próxima temporada estará en la delantera, que ha sido el principal déficit del curso recién finalizado. Mourad es el único delantero contrato y la intención es firmar, como mínimo dos, con capacidad goleadora y que le den un salto de calidad al equipo. Los canteranos Nordin y Alí harán la pretemporada, pero, en principio, jugarán en el filial.

Plantilla con los jugadores con contrato en vigor:

Porteros: Matías Dituro, Miguel San Román, Edgar Badia y Áxel Werner

Defensas: Mario Gaspar, Josan*, Pedro Bigos, Álex Martín y Salinas

Centrocampistas: John Chetauya, Cristian Salvador, Nico Castro, Nico Fernández, Áleix Febas, Rodrigo Mendoza, Raúl Guti y Mario Guilabert.

Extremos: Josan*, Rafa Núñez, Óscar Plano** y Adam Boayar**.

Delanteros: Mourad, Nordin y Alí.

*Josan puede jugar de lateral y de extremo derecho

** Óscar Plano y Adema Boayar también pueden jugar escorados en cualquiera de las dos bandas.