Chema Aragón: “Tengo claro que el Elche no es el Mirandés”

Chema Aragón ha sido presentado este martes como nuevo director deportivo del Elche CF. El técnico vallisoletano, como es normal, llega cargado de ilusión para afrontar “un reto apasionante”. Asegura que estaba esperando un proyecto atractivo como el del club ilicitano. Espera poder demostrar la valía que ya mostró en el Guijuelo y el Mirandés, aunque tiene claro que la entidad franjiverde es muy diferente a los clubes en los que ha estado anteriormente.

¿Cómo se produjo el acuerdo?

Una vez finalizado mi ciclo en Miranda de Ebro, tuve la oportunidad de ir al Oviedo y estaba esperando algo como el Elche y el acuerdo ha sido fácil. Ni he mirado el tiempo y el dinero, espero estar muchos años aquí.

¿Cuál es el objetivo y que proyecto tiene en mente?

“Todos tenemos claro cuál es el objetivo, pero hay que decirlo con la boca pequeña. Lo que quiero es un equipo atrevido, osado y competitivo todos los días. Tenemos una buena infraestructura como club y lo que deseo es que después de cada partido la afición se sienta orgullosa y eso es más fácil cuando los resultados son favorables.

El nuevo director deportivo, con una camiseta con su nombre, junto al director general del club ilicitano, Pedro Schinocca / ÁXEL ÁLVAREZ

Paso al frente en su carrera como director deportivo

Tengo claro que el Elche no es el Mirandés. Hay diferencias por población, objetivo final y límite salarial”Hay que olvidar la mala etapa. El equipo necesita estabilidad, cabeza y futbolistas que compitan cada partido.

Especialista en jugadores cedidos y jóvenes talentos

Trabajé con cedidos como medida de ahorra, pero, ahora, tengo más poder económico. La propiedad me marca ciertas pautas y si llegan cedidos serán en condiciones favorables para el club.

Nuevo entrenador

El primer paso es cerrar el nuevo entrenador. Cuando nos reunimos me pusieron varios nombres que tenían ya en cartera y he aportado más. Venimos de mucho desgaste con el anterior técnico y lo que hay que encontrar una paz social y disfrutar. Lógicamente, los resultados condicionan, pero la línea marcada junto a la propiedad debe ser de equilibrio y estabilidad. No voy a decir nada de nombres propios. Queremos acertar y vamos sin prisas, pero sin pausa.

Límite salarial

Aún no sabemos exacto el límite salarial. En los clubes que he estado, estaba acostumbrado a ser pobre y en el Elche vamos a tener más dinero para fichajes”, pero advierte de que tampoco van a despilfarrar: “Hay que ajustar los salarios al nivel de los futbolistas. No se trata de pagar ocho por un jugador que vale cuatro porque el Elche tenga dinero.

Mensaje a la afición

La afición quiere un equipo que juegue bien a la pelota, rápido y con transiciones, pero, cuando pita el árbitro los finales de los partidos, todos queremos ganar. Lo que me gusta son los equipos que dominen todas las fases del juego y lo puede pasar es lo que ocurrió contra el Levante, que después del 0-2 y dando una exhibición acabar perdiendo.

Chema Aragón, este martes, en la sala de prensa del estadio Martínez Valero / ÁXEL ÁLVAREZ

¿Ha valorado ya lo hay que los puede venir?

No se trata de los numérico. Nos cuesta entender que los mercados acaban el 30 de agosto, aunque la Liga empiece antes. Hasta ese día esta abierto y pueden producirse movimientos de última hora. Tenemos que estar preparados para solucionar los posibles problemas e incidencias. Estoy acostumbrado a hacer plantillas nuevas. Vamos a traer jugadores importantes de acuerdo con el entrenador. Lo que me preocupa ahora es el nuevo técnico. Los datos dicen que en los últimos 15 del mercado se realizan el 80% de los fichajes. Contamos con una estructura fuerte para comenzar la pretemporada y los amistosos.

Mercado nacional e internacional

Estamos abiertos a cualquier mercado, nacional e internacional. El mercado nacional es el que más dominamos y permite que la adaptación sea más fácil, pero estamos abiertos a traer buenos jugadores, independientemente de donde vengan

¿Qué Elche le gustaría ver?

Todo el mundo con los que he hablado me han dicho que el juego del Elche ha sido una locura, pero los resultados no han sido los esperados. Tenemos que ir despacio, intentar ganar el primer partido. Si el equipo divierte, la afición viene al estadio. Me gusta que sea osado y busque la portería contraria, pero, también, que tenga talento individual. Parecía imposible que el Valladolid pudiera ascender con el ambiente que tenían, pidiendo la dimisión del entrenador, y, al final, el talento los ha llevado a Primera.

Chema Aragón y Pedro Schinocca, con una bufanda del Elche / ÁXEL ÁLVAREZ

Hecatombe del final de temporada

En la recta final, el Elche estaba buscando si había una gasolinera cerca, porque llegó con el depósito vacío. Y como decía Luis Aragonés, las últimas jornadas ponen a cada uno en su sitio.

Autonomía para trabajar

Hasta ahora había unos nombres de entrenadores y me han hecho caso y se han ampliado. He podido demostrar y convencer al propietario. Tengo de que demostrar en el día a día que puede confiar.

Equipo de trabajo

Hasta ahora estoy encantado con la propiedad y ahora tengo que demostrar mi trabajo. Evaluar lo que hay e intentar formar el mejor grupo de trabajo posible”

Delanteros

Firmo fichar el último día el mejor delantero de la categoría. He notado preocupación en ese aspecto. Pero no solo diría por el 9, también por los extremos. Hay que intentar conformar la mejor plantilla posible. Acertar con el 9 sería lo idea. Hasta ahora, en los equipos en los que he estado lo he conseguido, ojalá pueda seguir la racha.

Chema Aragón dando explicaciones en la sala de prensa / ÁXEL ÁLVAREZ

Posibles salidas… hay cuatro porteros

Si alguno quiere marcharse, tendrá que traer una buena oferta. No puede ser que cuando se acierta facilitar la salida y cuando no que el club tenga que asumir las fichas. A nivel económico no necesitamos vender y no vamos a regalar ni mal vender a jugadores

Los Nicos

Por ellos se ha pagado un dinero y tienen que pensar de dónde han venido y dónde pueden ir. Y si se quieren marchar que pongan el dinero que beneficie al club.

Nombres propios:

Iomar: Vamos a verlo en pretemporada y valoraremos si se queda o sale cedido para seguir creciendo.

Canteranos: Hay jugadores como Rodrigo Mendoza que ya han tirado la puerta abajo. Adam solo ha jugado unos cuantos partidos. Debutar en este campo confunde. Hay que subir jugadores de la cantera, pero para que se puedan quedar”

Clerc: “Lleva muchos años en el club y su nivel no es discutible. Algo hay habido en ambas partes para que no se produjera el acuerdo. Vamos a esperar el nuevo entrenador y ver qué ocurre.

Febas: Cuando estaba en el Guijuelo ya lo quiso fichar y era suplente en el Castilla con Zidane. Luego ha tenido luces y sombrar como todos. También hablaré con los jugadores que tienen contrato.

Paso al frente y olvidar el pasado

Hay que hacer un buen tabique y olvidar lo anterior. Beccacece era muy intenso y el mayor problema ahora no es Febas. Tiene que haber un antes y un después y vamos a defender a muerte nuestros derechos como club e intentar tener los mejores jugadores.