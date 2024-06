El Elche y Carlos Clerc reconducen las negociaciones

Cuando dos se quieren lo normal es que haya acuerdo. Después del distanciamiento que hubo la semana pasada, con discrepancias en las cifras económicas y una diferencia entre lo que ofrecía uno y solicitaba otro de apenas 50.000 euros; el Elche CF y Carlos Clerc han reconducido en las últimas horas unas negociaciones, que podrían culminar con un final feliz.

El defensa catalán y su familia quieren quedarse en tierras ilicitanas, donde han sido felices y han estado muy a gusto, a pesar de que los resultados deportivos no han sido los esperados, con un descenso de Primera División y la no consecución del ascenso y el retorno a la máxima categoría del fútbol español.

El club ilicitano tampoco quiere perder a un futbolista, que ha sido de los que más y mejor rendimiento ha dado en las últimas temporadas, con 32 y 34 partidos en las dos últimas campañas y, practicamente, todos como titular. Además, se trata de un jugador que puede ocupar dos demarcaciones, tanto lateral izquierdo y como central con plenas garantías. La continuidad de Clerc significaría tener que buscar en el mercado un recambio que necesitaría un periodo de adaptación y que no aseguraría el rendimiento que ha dado y puede dar el defensa catalán.

Carlos Clerc, llegando al campo Díez Iborra para realizar un entrenamiento / ÁXEL ÁLVAREZ

El nuevo director deportivo, Chema Aragón, comentó ayer martes, durante su presentación oficial, que Carlos Clerc "lleva varios años aquí y, en el caso de su situación, no se discute su nivel", y agregó que "vamos a esperar al nuevo entrenador. Está claro que ha habido algo entre las dos partes -conocedor de las pequeñas diferencias económicas que ha habido- y a ver qué ocurre".

Mientras tanto, la entidad franjiverde, a través de su director general, Pedro Schinocca, ha vuelto a mover ficha, consciente de que es un futbolista que no se puede escapar, y ha vuelto a ponerse en contacto con el entorno del jugador barcelonés para intentar cerrar un acuerdo, que sería o por dos temporadas o por una y una segunda condicionada a jugar un número determinados de partidos".

El defensa catalán está ahora más cerca de quedarse en el Elche / ÁXEL ÁLVAREZ

Las posturas se van acercando. De hecho, Clerc ha declinado la oferta del Cádiz, que era uno de los equipos más interesados, porque su ilusión es seguir en el Elche. No obstante, también hay otro clubes interesados y, en caso de no producirse rápido el acuerdo o se enquista, como ocurrió en la primera toma de contactos; al haber terminado contrato y estar libre, buscaría un cambio de aires. No obstante, a día de hoy, parece que el futuro de Carlos Clerc está más cerca de continuar en el Martínez Valero. La próxima semana puede ser la definitiva para cerrar el acuerdo.