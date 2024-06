Sin entrenador a 10 días de empezar la pretemporada

Christian Bragarnik y Chema Aragón siguen su particular partida de póker en las negociaciones para encontrar al nuevo inquilino del banquillo del Elche. Han pasado ya 25 días desde que Sebastián Beccacece anunciara, tras la derrota contra el Eldense que dejó a su equipo sin opciones de ascenso, que no continuaría como entrenador franjiverde en la 2024-2025. Quedan solo 10 días para que el equipo regrese al trabajo y, con ello, inicie la pretemporada (1 de julio).

El tiempo empieza a apremiar a los dirigentes franjiverdes, pese a que Aragón dejó claro en su presentación que se tomarían con calma la contratación del nuevo técnico y que, bien es sabido, a Bragarnik no le tiembla el pulso a la hora de estirar las negociaciones para contratar tanto a entrenadores como a futbolistas.

Esa línea sigue estando presente en este caso, con rumores, nombres que suben y bajan enteros con el paso de los días, confirmaciones y desmentidos, especialmente desde el exterior del entorno del Elche. La realidad, eso sí, es que el nuevo cuerpo técnico va a disponer del tiempo justo, una semana aproximadamente, para cerrar la planificación del inicio de la pretemporada.

En comparación con los otros clubes que ya se sabe que serán rivales del Elche la próxima campaña en Segunda División, los ilicitanos llevan retraso en esta tarea. Solo queda por conocer la identidad de tres oponentes, el que no ascienda a Primera entre Espanyol y Real Oviedo, cuyo entrenador posiblemente cambiaría en tal caso; y los dos últimos en ascender desde Primera RFEF. Todos se sabrán este fin de semana.

De los 19 clubes con plaza en la categoría de plata en estos momentos, 16 tienen entrenador con contrato en vigor para la 2024-2025. Solo Elche, Eldense y Sporting de Gijón no han asegurado todavía la identidad de su técnico para sus próximos proyectos. El culebrón del Eldense debería resolverse en breve, mientras que para el Sporting el nombre que suena con más fuerza es Rubén Albés, precisamente uno de los primeros en ser vinculados con el Elche.

Mensaje claro desde Huesca

Uno de esos entrenadores con contrato es Antonio Hidalgo, en el Huesca. El catalán tenía la etiqueta de favorito en las quinielas franjiverdes, pero su cláusula de 300.000 euros parece haber aminorado sus opciones.

Más todavía atendiendo a los mensajes, muy directos, que llegan desde Huesca. Mientras que desde el entorno franjiverde aseguran que ha habido reuniones personales de Hidalgo con Bragarnik y Aragón, el presidente del Huesca, Agustín Lasaosa, asegura no saber nada del tema.

El técnico del Huesca, Antonio Hidalgo, dando instrucciones durante un partido / SD HUESCA

«Acabo de hablar con Martín González (director deportivo del Huesca) y me ha dicho que ha hablado con el míster y que nadie sabe nada», aseveró el dirigente, que jugó dos temporadas en el Elche (1985-1987) durante su etapa como futbolista profesional, en su última comparecencia pública.

«Nadie se ha dirigido al Huesca. Me consta, porque conozco gente del entorno del Elche, que aquello es un sinvivir y que sale Antonio Hidalgo por todos los sitios. No sé nada más. En cualquier caso será una cuestión del Elche y de Antonio Hidalgo», agregó Lasaosa. En la entidad altoaragonesa confían en la palabra de su entrenador. Y dejan entrever que, salvo pago íntegro de la cláusula, no hay negociación posible. Así, a 10 días de empezar la pretemporada, el Elche busca técnico.