Eder Sarabia: “Estoy preparado para soportar la presión y la exigencia del Elche”

Brillo en los ojos, sonrisa perenne, mucha ilusión y, a su vez, mucha responsabilidad y las ideas muy claras de lo que quiere para el nuevo Elche. Así se ha presentado este miércoles Eder Sarabia como nuevo entrenador del conjunto ilicitano para la próxima temporada 2024-2025.

Lo que primero que ha querido hacer el nuevo técnico franjiverde es dar las gracias “por las numerosas muestras de cariño” que ha recibido desde que se conoció su fichaje por el Elche y a su anterior equipo, el Andorra, “por todo lo vivido, aprendido y crecido”, que le ha permitido dar un “paso importante” en su carrera y su fichaje por el club ilicitano, que supone “un reto bonito”.

¿Qué significa su llegada al Elche?

Un gran paso adelante y una exigencia grande, que nos vamos a poner el cuerpo técnico en el día a día. Es una responsabilidad importante. He estado en clubes importantes y de los mejores del mundo (Barcelona, Betis, Las Palmas) como segundo de Quique Setién y eso permite estar preparado para este gran reto. Desde la primera conversación que tuve con Christian (Bragarnik) vi que lo tenía muy claro, qué cosas valora y que le gustaba las cosas importantes que habíamos hecho. Le dije a mi agente que me había gustado mucho la conversación, porque hablamos mucho de fútbol. El Elche es un club histórico y mi padre (Manolo Sarabia) me recordó la final de Copa de 1969, que él vivió con 12 años. Es un club con aroma importante y espero estar a la altura”.

Juego parecido al de Beccacece...

Jugar bien y bonito se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer desde la posesión, el repliegue, dando pases desde atrás, presionando... No hay que caer en el error de que el juego bonito es tener la posesión. Hay que ser inteligentes y no dar bandazos. Hay que encontrar el camino para llegar a esa esencia. Beccacece ha hecho muchas cosas bien. Jugar bien no es atacar solo. Las primeras charlas que tendré con los futbolistas será para ver la lista de cosas bien que se han hecho esta pasada temporada, para que se sientan cómodos y disfruten. Pero, también, otra serie de cosas que mejorar.

Presión de un equipo como el Elche

Bendita presión. A los entrenadores nos gusta esa presión. El primero que se mete mucha presión soy y mi cuerpo técnico. Vamos a trabajar junto al director deportivo y el club para tener también una visión diferente desde fuera. Necesitamos mucha ilusión y desde el análisis objetivo encontrar el camino y aislarnos de esa presión en una Liga, que va a ser muy competitiva. Hay que saber convivir con eso y he estado en sitios con una exigencia máxima que me hace estar preparado para soportar esa presión.

¿Cómo han sido sus primeras horas?

Una locura. El martes llegamos a las cuatro y estuvimos en el club hasta las diez. Los últimos días han sido bastante intensos. Cuando vine con el Andorra dije que era el mejor campo de la categoría. Voy a regresar a Bilbao y Andorra para coger todas mis cosas con la furgoneta y la próxima semana ya volveremos para terminar de preparar toda la pretemporada. Llevo mucho tiempo de vacaciones y estoy con la energía a tope para empezar.

¿Qué Elche quiere?

Nuestro modelo es intentar ser dominadores desde la posesión de la pelota y estar el mayor tiempo posible en campo contrario. Partiendo del 4-3-3, también hay que saber crecer en los momentos de dificultad. Pero también podemos jugar con cinco atrás, con doble pivote… Tenemos que intentar ser un Elche que domine todos los registros y con alternativas.

También ser prácticos…

Cada categoría tiene sus particularidades y en Segunda División se dice que es muy importante el balón parado y minimizar los errores. Si te tiran un saque de esquina, mejor que ocho. Por eso me gusta estar el mayor tiempo posible en campo contrario. Este año en el Andorra buscamos ser más verticales. Hay que buscar alternativas y saber crecer en el juego.

¿Qué objetivos le han marcado desde el club?

Ya lo explicó el propietario. Valora mucho el proceso, que se vea un buen trabajo en el día a día. Preparar bien los partidos y ser competitivos. Todo eso nos va a llevar a una idea y un estilo para intentar llegar a eso (ascenso) que no voy a pronunciar, porque es algo que no se puede prometer, porque depende de muchas circunstancias, que no está en nuestras manos.

Fichajes pronto

A cualquier entrenador que le preguntes le gustaría tener a todos los jugadores para comenzar la pretemporada. Pero no es fácil y los agentes dilatan las negociaciones y es complicado. En ese caso, contamos con la ventaja del trabajo de Beccacece, que puso en marcha muchas cosas que vamos a seguir haciendo.

Dijo el director deportivo que hacían falta extremos…

A veces se necesita más desborde y atacar los espacios. Hay que tener un equilibrio. Estamos abiertos a cualquier variación del sistema. La esencia es innegociable y el plan A es el 4-3-3. Pero, a veces, también hay que jugar más directo. En Andorra jugábamos con dos extremos y también metía a uno, que nos permitía hacer una línea de cinco atrás. En el fútbol se pueden cambiar cosas y lo que queremos son futbolistas con perfiles complementarios.

La temporada pasada se habló mucho de la falta de delanteros y la fragilidad defensiva…

Sé que ha habido un gran debate con el “9”. No voy a hablar de posiciones a reforzar y menos de nombres. Contamos con jugadores extraordinarios que siguen y son activos importantes del club. Hay que valorar a todos desde el cariño y el respeto. También vi a un Elche dominador y al que le hacían pocas ocasiones. Hay que analizar todo y, a partir de ahí, intentar ser mejores y aprender de la experiencia del pasado.

Cantera

No quiero dar nombres, pero va a haber canteranos en la pretemporada. El Ilicitano realizó una gran temporada y varios jugadores fueron promocionados al primer equipo. Quiero tener una relación fluida con Ángel Donato (entrenador del filial). La puerta del primer equipo está abierta y, como se dice, tienen que tirarla abajo. Pero debemos ser muy cuidadosos y coherentes con este tema.