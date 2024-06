Un capitán con rumbo fijo que navega por primera vez sin sombra

El Elche ya tiene capitán para su próxima travesía por la temporada 2024-2025, en la que el deseado destino final se espera que sea Primera División, tras un curso en aguas turbulentas que, finalmente, terminó con un temporal que desvió la nave franjiverde del calor de la élite del fútbol español y la obligó a encallar durante un año más en las gélidas e inhóspitas aguas de Segunda.

Eder Sarabia era, desde el primer momento, el patrón deseado por el dueño del barco. Christian Bragarnik esperó pacientemente, consultó la posibilidad de otorgar el timón a otros posibles capitanes para siempre regresar al punto de partida. No se le puede achacar, ni mucho menos, romper con el pasado y dar un giro de 180 grados a la dirección del proyecto. Todo lo contrario. En teoría, Sarabia es una opción continuista al desgastado, por tantas veces nombrado, proceso de Beccacece.

Sarabia es una opción más que interesante en lo futbolístico. Un entrenador joven y valiente. Un profesional con la oportunidad de dar un paso adelante en su carrera justo al año siguiente de llevarse una gran decepción. Y un técnico que por primera vez no tendrá ninguna sombra en su trabajo. No será el hijo de Manolo Sarabia. No será el ayudante de Quique Setién. Y tampoco será la apuesta de Gerard Piqué. Nombres importantes que unas veces pudieron actuar como losas y otras como salvavidas. Esta vez el capitán es él, sin sombra que le proteja.

Un capitán, como decíamos, con rumbo fijo y personalidad. Para bien y para mal. A quienes no recuerden a su padre podrá sorprenderles la confianza que transmite Eder en cada frase que pronuncia, sea al jugador que sea. Quienes conocieron a Sarabia senior, un futbolista que fue capaz de poner en jaque a Javier Clemente en el Athletic Club, pensarán que de casta le viene al galgo. El hijo no se muerde la lengua. Ni ante Messi, al parecer.

Línea continuista

Futbolísticamente, la idea de su Elche no debería diferir demasiado al de la pasada temporada, por si alguien se espera borrón y cuenta nueva. Un Elche que proponga y que domine. En la configuración de la plantilla debería acertarse para ser también un Elche que ejecute. Su mejor Andorra, que rozó el «play-off» de ascenso a Primera en 2023, no fue goleador (47 goles). Pero sí cerró bien su portería (37 tantos encajados). Tiene una base ya formada que debería aprovechar... y perfeccionar.

Sarabia posa con la camiseta del Elche / Áxel Álvarez

Por su personalidad, Sarabia correrá el mismo peligro de exposición que su predecesor en el cargo. No suele evadir el intercambio de goles (dialécticos). Bien haría, sin embargo, en seleccionar cada mensaje con más concreción que Beccacece, tanto ante los medios como ante su grupo de futbolistas. Dedicar diez minutos a cada respuesta, idea o concepto no es una característica de buen orador.

Ideas claras, confianza y capacidad de comunicación. Son los puntos fuertes del nuevo capitán de este barco llamado Elche, que quiere recuperar el rumbo perdido, pero sin desviarse totalmente del camino elegido hace algo más de un año. Su viaje de once meses empieza el 5 de julio.

