Eder Sarabia pide un nuevo mediocentro organizador para el Elche

El nuevo entrenador del Elche CF, Eder Sarabia, considera como fundamental para poder implantar el juego que desea para el conjunto ilicitano la figura del mediocentro organizador.

El técnico vasco ha analizado los futbolistas que tienen contrato en la entidad franjiverde para ese puesto. John Chetauya, quien se encuentra recuperándose de la lesión muscular que se produjo en la penúltima jornada de la pasada Liga, frente al CD Eldense; ha alternado la posición de pivote y la de central. El internacional ecuatoriano Jhegson Seba Méndez ha terminado su cesión y pertenece al Sao Paulo y Cristián Salvador, que jugó muy poco el curso pasado, no termina de convencer a Sarabia para desempeñar esa función clave.

La temporada pasada, tanto Áleix Febas como Nico Castro ocuparon en bastantes partidos esa demarcación con Sebastián Beccacece en el banquillo. Si embargo, el preparador del Elche ve al catalán y al argentino más como interiores, al igual que Nico Fernández y Rodrigo Mendoza, para realizar más funciones de mediapunta, estar más cerca del área y para dar el último pase.

Por ello, Eder Sarabia ha solicitado un nuevo jugador para desempeñar esa función de pivote o mediocentro organizador.

Su principal deseo es volver a reencontrarse con Marc Aguado, con quien coincidió durante tres temporadas en el Andorra y fue fijo y clave para el entrenador vasco en esa posición.

Esa pretensión no va a ser fácil. El futbolista de 24 años tiene contrato con el Real Zaragoza hasta 2025, una cláusula de rescisión de ocho millones y el club maño, con el que la pasada campaña disputó 35 partidos, no está dispuesto a dejarlo marchar si no es cambio de una buena cantidad dinero.

Marc Aguado, durante un entrenamiento del Real Zaragoza / E.P.A.

El Elche va a intentar abaratar la negociación tratando de incluir en la negociación a Edgar Badia, quien el pasado mes de enero se marchó cedido al conjunto aragonés, que suspira por recuperarlo y hacerse con sus servicios en propiedad.

Ahora debe ser el propietario de la entidad franjiverde, Christian Bragarnik, quien decida si apuesta fuerte por Marc Aguado, hijo del también futbolista del cuadro blanquillo Xavi Aguado; y cumplir los deseos del nuevo entrenador.

Consciente de que la complejidad que conlleva hacerse con los servicios de Marc Aguado, el director deportivo, Chema Aragón, y el club ilicitano también tienen sobre la mesa otras alternativas de futbolistas que pueden cumplir ese perfil y cuya contratación puede ser más asequible, al haber terminado sus contratos y estar libres.

Uno de ellos es Iván Morante. Jugador leonés de 23 años, a quien ya intentó fichar la entidad franjiverde el pasado verano y terminó recalando en el Racing de Santander, con el que ha realizado una buena temporada, disputando 32 partidos, la mayoría de ellos como titular, y marcando dos goles.

El jugador nacido en León se formó en las categorías inferiores del Villarreal y en edad juvenil se marchó al Real Madrid. Hace dos campañas firmó por el Ibiza y tras el descenso de Segunda División del conjunto balear se marchó al Racing de Santander, con el que ha finalizado su vinculación.

Iván Morante, durante un partido con el Racing de Santander / D.L.

El otro es Alberto del Moral, un mediocentro zurdo, box to box, de 23 años, con mucha calidad, quien también ha terminado su contrato con el Villarreal, al que llegó en 2021 procedente del Córdoba. Este pasado curso, el futbolista de Villacañas (Toledo) ha estado presente en 21 encuentros con el filial del submarino amarillo en Segunda División y ha marcado un gol. En febrero sufrió una lesión, con rotura del músculo isquiotibial, que le obligó a decir adiós a la temporada.

Alberto del Moral, durante el partido entre el Villarreal B y el Cartagena de la temporada pasada / M.C.

Los tres futbolistas que maneja el Elche como principales alternativas para ese puesto de mediocentro organizador cumplen el perfil que gusta tanto a Chema Aragón como a Bragarnik. Los tres son jóvenes, con mucha calidad, han pasado por filiales de nivel como el Real Madrid Castilla y el Villarreal y tienen posibilidades de dar un salto de calidad y revalorizarse.

Ninguno va a ser fácil. Por Marc Aguado hay que pagar un importante traspaso e Iván Morante y Alberto del Moral cuentan con muchas "novias" dada su condición de jugadores libres, que son muy apetitosos en el mercado.

El Elche es consciente de ello y ya ha empezado a trabajar para tratar de fichar a alguno de los tres y que Eder Sarabia pueda ver cumplido su deseo de contar para la temporada 2024-2025 con un futbolistas de esas características, que sean el nexo de unión en la salida del balón desde la defensa e intentar llevarlo a los interiores-mediapuntas.