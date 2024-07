Buitrago: “El sentimiento por el Elche CF está por encima de los resultados”

Un vídeo realizado por la empresa “Cacauete Comunicación” en el que aparece un niño, su abuelo y su padre explicando el “yayo” como se trasmite el sentimiento por el Elche CF de padres a hijos; sirve de promoción y para tocar la fibra de la afición en la nueva campaña de abonos de la temporada 2024-2025, que se ha presentado este martes, en el estadio Martínez Valero.

Esa idea es la que quiere inculcar el club ilicitano, para que la afición responda y olvide y deje atrás los dos últimos decepcionantes cursos, en los que el conjunto franjiverde no ha cumplido sus objetivos y descendió de Primera División en el año de su Centenario y no logró retornar a la máxima categoría del fútbol español.

“Ser del Elche debe ser un orgullo. Es un legado que se trasmite de generación en generación, con sentimiento y sentido de pertenencia. Cuando se interioriza, pasa a formar parte del ADN hasta que nos muramos. La afición se debe sentir orgullosa de sentir el Elche, como han hecho otros grandes deportistas como el boxeador Kiko Martínez o aficionados que están acudiendo a la Eurocopa como camisetas y banderas del Elche”, ha explicado el presidente del club ilicitano, Joaquín Buitrago, que no se marca “ninguna cifra” de abonados en la nueva campaña de abonos y ha señalado que la intención es “seguir creciendo”. Aunque va a ser difícil repetir los más de 19.000 abonados de la pasada temporada.

Joaquín Buitrago, dando explicaciones, durante la presentación de la campaña de abonos / ÁXEL ÁLVAREZ

“Todos queremos buenos resultados del primer equipo, pero otra cosa es la afición. El sentimiento por el Elche está por encima de los resultados. La afición quiere venir al estadio y disfrutar con su equipo y ver como sus jugadores se esfuerzan al máximo. Porque creen, no por los resultados, que no han sido buenos en los dos últimos años, pero no hemos visto ese sentimiento de rabia o rechazo”, ha indicado Buitrago.

"No hay que perder de vista la perspectivas de las últimas diez o doce temporadas, en las que hemos estado cinco en Primera División y el resto en Segunda. No quiero compararlo con otros clubes. Entre todos estamos haciendo un club más grande y una afición más grande”, ha señalado el presidente.

Por su parte, el director general, Pedro Schinocca, se ha pronunciado en términos similares: “Se está viendo como en los últimos años se está generando, cuando jugamos en casa, un sentimiento de franjiverdismo. Lo hemos visto también con el filial y su ascenso. Los jugadores tienen que contagiar a los aficionados para que vengan a los partidos. Y nosotros, desde el club, seguir mejorando el estadio, para que los seguidores puedan vivir en cada encuentro una experiencia con las máximas comodidades. Hay motivos más que suficientes para creer y todos juntos tenemos que creer y estar más cerca del equipo”.

Joaquín Buitrago y Pedro Schinocca, rodeado de niños / ÁXEL ÁLVAREZ

El dirigente también ha destacado la apuesta por los jóvenes de los últimos años. “Es la línea de promoción que estamos llevando a cabo. El público joven es el futuro y tienen que atraer a los adultos. Se ha visto como la Grada de Animación ha ido creciendo cada año y vamos a seguir fomentándola e intentar ampliar. Todo va a depender de los abonos que se renueven en ese sector del estadio”.