Elche y Eldense, en las antípodas del mercado

Cuando se cumplen dos semanas de la apertura del mercado de fichajes se podría decir que los dos clubes de la provincia de Segunda División lo han afrontado de manera totalmente distinta: el Elche solo ha realizado una incorporación, mientras que el Eldense ya ha oficializado la llegada de nueve caras nuevas.

En este sentido, el club azulgrana es uno de los que tiene más adelantados los deberes a estas alturas de pretemporada en cuanto a planificación de la plantilla. A falta de menos de un mes para que la Liga Hypermotion dé el pistoletazo de salida, el Deportivo tiene la plantilla casi cerrada, una impresión muy diferente a la que ofrece el Elche.

Algo en común en ambas entidades es el cambio de entrenador. Sebastián Beccacece y Fernando Estévez dejan paso a Eder Sarabia y Dani Ponz. En el caso franjiverde también hay novedad en los despachos, con la contratación de Chema Aragón como director deportivo. Su homólogo en el Eldense, Manu Guill, se mantiene en el cargo.

Esta es una de las causas de la diferencia a la hora del trabajo ya realizado. El mercado de fichajes azulgrana es fruto del trabajo realizado durante meses, que ha permitido al equipo adelantarse a otros a la hora de cerrar sus fichajes, una vez consumada la permanencia. Aragón tuvo que ponerse manos a las obra más tarde.

Álvaro Núñez, único nuevo

De este modo, la única cara nueva del Elche hasta el momento es la del lateral derecho Álvaro Núñez, procedente del descendido Amorebieta. La entidad trabaja, con la calma habitual de la era Bragarnik, para seguir construyendo una plantilla que haga olvidar la decepción final de la temporada pasada.

En el Eldense, tras las marchas de Andone, Mario Soberón, Álex Martínez, Carlos Hernández, Toni Abad, Jesús Clemente, Pedro Capó, Miguelón, Mo Dauda y Aceves, el club se puso manos a la obra para oficializar incorporaciones que llevaban semanas cerradas.

Nueve fichajes

El equipo dirigido por Dani Ponz suma nueve fichajes en lo que llevamos de mercado. Unai Ropero, Sixtus y Alan Godoy se han unido a Juanto Ortuño a la parcela ofensiva del equipo. Fran Gámez y Víctor García pelearán por afianzarse en el carril diestro, Nacho Quintana y Camarasa al centro del campo, Simo Bouzaidi al extremo zurdo y Dani Martín al elenco de porteros que ahora mismo tiene el Deportivo (cuatro a la espera de ver qué ocurre con Vallejo y Zubiaurre).

El Eldense se ha postulado como el equipo de toda la Segunda División con más fichajes hasta la fecha, seguido por el Albacete con ocho y el Cartagena y Racing de Ferrol, ambos con siete. Por el contrario, Almería, Mirandés, Málaga y Elche son los que más están dejando correr el tiempo en esta ventana de movimientos.

En total el club de Elda cuenta en estos momentos con 28 futbolistas en la primera plantilla. Ahora desde la dirección deportiva se quiere aligerar plantilla. Nombres como Miguel Marí y los dos guardametas citados tienen todas las papeletas de que en los próximos días llegarán a un acuerdo con el club para su marcha.

En el apartado de llegadas, se espera el fichaje de un central, otro delantero y, si es posible, un portero con perfil más joven, siempre y cuando no haya más salidas. En ese sentido, nombres como Iván Chapela y Sergio Ortuño suenan con fuerza en equipos con aspiraciones mayores. En el caso del mediocentro eldense, cuenta con el interés de equipos de Primera División, pero la idea que mantiene el club es que si no ofrecen un millón de euros no se plantean venderlo, ya que tiene contrato hasta 2025.

