Sarabia empieza a aclarar roles en el Elche

Tras dos semanas de entrenamientos, una de ellas en el «stage» de Algorfa, lejos de miradas curiosas, Eder Sarabia empezó a mostrar sus cartas en el primer amistoso de pretemporada, en el que a su equipo se le detectaron características propias del libreto del técnico vasco, además de mantener una línea continuista en cuanto a idea de juego respecto a la pasada campaña.

Cierto es que el nivel del oponente dejó un cierto punto de decepción. El Al-Ittihad apenas inquietó a los franjiverdes. Ni con Benzema o Fabinho sobre el césped ni cuando los futbolistas con más renombre dejaron su lugar a otros compañeros los asiáticos dieron la sensación de poner en aprietos el triunfo ilicitano, más allá de un error individual que, de hecho, generó la mejor ocasión de los saudíes.

También fue momento para que Sarabia, con los elementos que en la tercera semana de julio tiene a su disposición, empezara a asignar los primeros roles en la plantilla. El preparador franjiverde utilizó a 23 futbolistas, todos los disponibles, ya que John y Raúl Guti están recuperándose de sus respectivas lesiones.

Febas, cerebro

Uno de los focos de interés residía en la posición de mediocentro organizador, a la que Sarabia quiere dar una vuelta de tuerca respecto a la idea de Sebastián Beccacece.

Mientras llega un futbolista para manejar al equipo en la medular, en el debut de pretemporada dicha función la ejerció Aleix Febas. El centrocampista catalán tiene clase de sobra y ya va alcanzando el punto de madurez necesario para ser un jugador a tener en cuenta en dicha posición y no descartarle, al menos a las primeras de cambio.

Le puede faltar rigor defensivo y ubicándose en la zona inicial de creación se pueden perder sus virtudes cerca del área rival, pero Febas reúne las condiciones para, llegado el caso, retrasar unos metros su ubicación para, apoyándose en dos interiores de recorrido y pulmones, ser el cerebro del Elche en la temporada 2024-2025, al menos mientras el mercado no convenza a Christian Bragarnik de lo contrario.

Otra tarea pendiente de los ilicitanos para este verano es reforzar la posición de «9». Ante el Al-Ittihad, Sarabia dio la titularidad a Adam Boayar y no a Mourad. El hispano-marroquí, defendido hasta la saciedad por Beccacece, sabe que nadie pone en duda su trabajo, aunque sí su capacidad goleadora. Con el regreso de Óscar Plano, autor del primer tanto de la pretemporada, y algún otro futbolista con llegada se podría paliar esta carencia. La opción del «falso 9» también está sobre la mesa. Bragarnik ha asegurado, por activa y por pasiva, que no ficha por fichar. Prefiere esperar por sus opciones preferenciales, aunque ello conlleve que se caiga alguna secundaria, especialmente si al argentino no le llena.

Bandas y portería

En las bandas, Sarabia salió de inicio con Nico Fernández Mercau como extremo y no por dentro. Otra declaración de intenciones para el rol de un futbolista que, como Nico Castro, no tendrá la continuidad asegurada hasta el último día de mercado.

Nico Fernández y Raúl Guti llegan a La Nucia / ECF

Más atrás, el primer fichaje del curso, Álvaro Núñez, esperó en el banquillo su primera oportunidad con la franja y disputó sus primeros minutos con el equipo de la segunda parte. Mario Gaspar, al que se le ha buscado salida, parece contar con la confianza del entrenador.

Por último, en la portería también pareció claro el primer mensaje público de Sarabia. Repartió el partido entre los tres guardametas del primer equipo, pero en el hipotético orden de confianza: Dituro, San Román y Edgar Badia. El catalán ha vuelto de su cesión y, por nivel, debería ser el principal competidor del argentino por la titularidad, pero desde los despachos no se ve clara esta posibilidad y se busca un equipo (Zaragoza) que asuma la ficha del cancerbero para una nueva salida.

