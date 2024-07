¿Por qué no ficha el Elche?

Avanza el verano y la pregunta que da título a esta pieza se repite entre los aficionados del Elche. Un clásico de la «era Bragarnik», acostumbrado el argentino a apurar los mercados hasta el límite. Los dos últimos fracasos no le han puesto nervioso. Ha fichado a un director deportivo de su gusto, pero la confección de la plantilla se sigue haciendo a fuego lento.

Esto desespera al entorno, necesitado de estímulos en una época sin partidos de su equipo. Hace casi dos meses que terminó la temporada. Una espera aliviada por el título de la selección en la Eurocopa. De momento, Álvaro Núñez es la única cara nueva. Poco para paliar una desilusión tan grande como la del final del curso pasado.

Dinámica de mercado

El Elche no ficha por diversos motivos. El primero de ellos es la dinámica general del mercado, que desde hace tiempo aboca casi todos los movimientos a las últimas dos semanas de plazo, momento en el que, con la competición iniciada, se desbloquean la mayoría de operaciones. No es algo del gusto de los clubes, pero se han acostumbrado a ello. Y no parecen dispuestos a cambiar.

A ello se le añade la ya mencionada tranquilidad tan propia de Christian Bragarnik, que como agente antes que dueño (cronológicamente) conoce a la perfección las vicisitudes de este negocio. El argentino se sienta a los dos lados de la mesa, por lo que sabe lo que piensa el de enfrente cuando lo hace como dueño del Elche. Además, no le gusta fichar por fichar y siempre intenta apurar con sus primeras opciones, aunque ello conlleve que se escape algún otro jugador recomendado que a la dirección deportiva le parezca apetecible, pero que a él no le termine de convencer.

Nuevo director deportivo

Para resolver este tipo de gestiones se supone que se ha contratado a Chema Aragón. Es la primera vez que el propietario tiene en este cargo a una figura de su máxima confianza. Alguien contratado por él, de quien llevaba tiempo prendado por su labor en el Mirandés y que aterrizó en el Martínez Valero para dar un paso adelante en su carrera.

Sin embargo, el inicio de Aragón no está resultando sencillo. Al final, en la elección del entrenador (Eder Sarabia) tuvo más peso la idea marcada desde la propiedad que desde la nueva dirección deportiva. Y los tiempos en los que ha empezado a trabajar el vallisoletano tampoco son los ideales como para haber adelantado faena.

Chema Aragón y Eder Sarabia posan juntos durante la presentación de este último / Áxel Álvarez

Falta de planificación

Y ahí ha residido una de las carencias del Elche, cuya escasa planificación ha tenido sus efectos ahora en diversos apartados. Mientras otras direcciones deportivas llevan meses detrás de jugadores y han aprovechado las primeras semanas del verano para concretar las operaciones, los franjiverdes no han tenido ese trabajo de base. O no se ha confiado en lo que hubiera. El lanzamiento de la campaña de abonos se salvó con una operación acertada y efectiva, pero realizada sin apenas tiempo ni margen de error por la falta de previsión o planificación. Algo a mejorar en el futuro en la entidad con las incorporaciones que se han producido tras el cambio de la temporada.

Al Elche le salva que con la renovación de Clerc, otra operación a apuntar, aunque no sea un fichaje, la contratación de Álvaro Núñez, el regreso de los cedidos y la nómina de futbolistas tanto de la primera plantilla como del filial con contrato en vigor para esta temporada, Eder Sarabia tiene grupo de sobra para trabajar en pretemporada... siempre que no haya contratiempos.

En este sentido sería bueno hacerse una contrapregunta: ¿por qué no vende el Elche? El pasado deja claro lo incómodo que acaba resultando desprenderse de futbolistas importantes (Boyé o Pere Milla) en las últimas fechas de mercado. Primero, por la dificultad de sustituirlos. Y segundo porque el futbolista, representante o club al que acudes para realizar ese nuevo fichaje sabe que vienes con poco tiempo, mucha necesidad y, posiblemente, dinero en caja. Por eso, si alguno de los Nicos (o los dos) tienen que dejar el equipo, cuanto antes mejor.

Conforme se acerque el inicio de liga, el Elche fichará. Luego, el trabajo y el «verde» decidirán si Bragarnik esperó demasiado o si el director deportivo recién incorporado mejora lo que había. Mientras tanto, paciencia y aceptación de la realidad de este mercado.

Suscríbete para seguir leyendo