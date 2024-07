Rafa Núñez entra en la historia del Elche

El debut futbolístico de la República Dominicana en unos JJOO trajo consigo una hazaña histórica para el Elche. Rafa Núñez, futbolista clave en la consecuión del ascenso del Ilicitano a Segunda Federación, contó con 93 minutos que permiten escribir una nueva página dorada en la historia de la entidad franjiverde. De esta forma, el dominicano se convirtió en el segundo futbolista propiedad del Elche CF en contar con minutos en unos Juegos Olímpicos, algo que no sucedía desde hace 56 años, cuando el legendario Juan Manuel Asensi fue convocado en México 1968. Entonces, la selección española alcanzó los cuartos de final, donde cayó frente al anfitrión.

En un encuentro que destacó por ser bastante cerrado, Núñez, con el '9' a la espalda, fue uno de los futbolistas más destacados del combinado dirigido por el español Ibai Gómez, ex del Athletic Club entre otros. Desde el costado izquierdo, aportó su habitual desborde y velocidad, completando dos regates con éxito y generando tres oportunidades de peligro en favor del combinado caribeño. Pese a ello, no fueron capaces de pasar del empate a cero frente a Egipto, sumando un punto en su carrera por superar la fase de grupos y acceder a los cuartos de final. El sábado 27 la República Dominicana medirá fuerzas frente a la España de Santi Denia en Burdeos, líder del grupo C tras obtener los tres puntos en la primera jornada. Para cerrar el grupo, los de Ibai Gómez se enfrentarán a Uzbekistán el 30 de julio en el Parque de los Príncipes, en un duelo clave por la lucha de la segunda plaza.

Rafa Núñez, formado en la cantera del Atlético de Madrid, firmó por el Elche el pasado mercado estival procedente del Almería B. En su primera temporada en el filial franjiverde, acumuló 23 titularidades. En ellas, anotó seis goles y repartió 11 asistencias, siendo una de las figuras más importantes del conjunto dirigido por Ángel Donato en una campaña histórica para el Ilicitano. Como consecuencia a su gran rendimiento, se ejercitó durante gran parte de la temporada bajo las órdenes de Sebastian Beccacece con el primer equipo, práctica bastante habitual del técnico rosarino, quien solía contar también con canteranos como Ali, Pamies y Adam entre otros. De hecho, llegó a debutar en Segunda División, disputando un total de seis partidos, dos de ellos partiendo como titular frente al Real Oviedo en el Martínez Valero y frente al Leganés en Butarque, en la consecución del ascenso pepinero.

Su participación en los Juegos Olímpicos de París le está impidiendo arrancar la pretemporada con el Elche, que ya cuenta con 20 días de trabajo desde que arrancara el pasado viernes 5 de julio. Con contrato hasta junio de 2026, una vez finalizado su compromiso con la República Dominicana se incorporará a los entrenamientos en el Díez Iborra, en la que será su carta de presentación para Eder Sarabia.

Tendrá unas semanas para convencer al técnico bilbaíno de sus capacidades a la hora de afrontar una temporada completa como jugador del primer equipo. Pese a ser un salto importante entre categorías, la plantilla franjiverde se encuentra bastante debilitada en su costado izquierdo tras la marcha de Tete Morente rumbo al Lecce. En caso de que continúe en el filial, arrancará la temporada junto a sus compañeros el fin de semana del 1 de septiembre frente al Terrassa en tierras catalanas. El estreno del Ilicitano en el Diego Quiles tendrá lugar el fin de semana siguiente, frente al Badalona Futur.