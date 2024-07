Salomón, porteros que paran y Bakary Traoré

Empieza lo serio de la pretemporada, si es que en el verano se puede sacar alguna conclusión realista de lo que vendrá después durante el curso. Uno no sabe si ganar sin encajar ahora será sinónimo de ver a un equipo sólido entre septiembre y junio o si acumular dudas durante el verano te despeja el camino para el otoño, el invierno y la primavera.

En el caso del Elche, en cuanto a juego y no fichajes, el equipo transmite una sensación similar a la de la «era Beccacece». Quiere proponer. Ser protagonista. Y no le importa ese punto kamikaze al que te lleva la construcción del juego desde tu portero. Por cierto, luego ahondaremos en esta figura.

Eder Sarabia intenta impregnar a los futbolistas con los que trabaja su sello personal, que no es radicalmente distinto al de su predecesor, entre otros motivos porque en tal caso no habría sido contratado. Lo hace con una plantilla a medio construir. Y, de momento, en los tres amistosos disputados repartiendo minutos. Literalmente.

Cual Rey Salomón, el preparador vizcaíno ha sido especialmente escrupoloso en este apartado. Onces distintos en cada parte de cada partido. Mezcla de supuestos titulares con supuestos suplentes. Tiempo para chavales de la cantera, que están ante la oportunidad de tirar la puerta y no de llamar a ver si les abren.

Rodrigo y Nico Castro, breve excepción

Solo Rodrigo Mendoza y Nico Castro se han saltado el tope de los 45 minutos por partido, el primer día contra el Al-Ittihad. El resto, a rajatabla. En la portería, Sarabia ha dado media hora en cada choque, minuto arriba, minuto abajo, a cada uno de los tres guardametas en nómina.

Aquí se le presenta al Elche un dilema. ¿Qué hacer con Edgar Badia? En el último partido, teóricamente el que le enfrentaba a un rival de mayor nivel, el Nottingham Forest de la Premier League, el meta catalán fue titular. Le tocaba en la rotación. En su media hora firmó varias paradas de su sello, de esas que sirven para ganar partidos. Con los pies se intenta soltar, aunque está claro que no es su principal virtud. Tiene personalidad y no se arruga.

Entre cualidades y sueldos, Christian Bragarnik y Chema Aragón deben decidir quienes se quedan bajo la portería. Si al portero solo se le midiese por lo que para, Badia no tendría rival. Ni en el Elche ni en Segunda División. Nadie en el entorno franjiverde puede recordar un cancerbero que haya realizado la cantidad de milagros que él ha hecho con la franja en el pecho.

Pero esto es fútbol moderno. Y al portero se le pide que pare, sí, pero que inicie juego. Y que sea alto. Que domine su área. Y que ponga el balón donde antes (y posiblemente ahora) solo lo ponían los organizadores, a excepción de Beckenbauer. Ante esta tesitura y el hecho de tener que cuadrar los números a Edgar le abrieron las puertas en enero y parece que no se las han cerrado en verano.

Canteranos

En ese partido ante los ingleses también destacó en el eje de la zaga un ilicitano de origen africano. Uno de esos chavales que sirven como acicate para digerir los habitualmente infumables amistosos de julio y agosto. Bakary Traoré, de 19 años, rindió a buen nivel formando pareja de centrales con Pedro Bigas, el único que parece tener plaza garantizada en el primer equipo para este curso.

Bakary no se arrugó ante los delanteros del conjunto inglés, que precisamente no se caracterizan por huir del choque y del despliegue físico. El chaval no es extremadamente alto (supera por poco el metro ochenta) y su cuerpo todavía debe desarrollarse por completo. Da la sensación de que le falta ganar músculo a la vez que experiencia, pero se le notan trazas de jugador a seguir.

Con la nómina de centrales aún por completar (también falta John, lesionado), a Bakary posiblemente le sigan dando minutos contra Castellón, Zaragoza y Al-Ettifaq. Luego será decisión de Sarabia si se queda con los mayores o si su hábitat para el próximo año es la Segunda RFEF, a la que el Ilicitano ha ascendido.

Quedan tres semanas de pretemporada antes de que empiece lo bueno. En las próximas fechas, Sarabia no será tan salomónico en el reparto de minutos. El portero que tanto para quizás no juegue pese a ello. Cosas que ocurren cada pretemporada. Eso sí, sería bueno que Bakary y alguno del resto de chavales no pierda el tren del primer equipo. O, como mínimo, que el entrenador no tenga miedo a darles galones si realmente acaban derribando la puerta para postularse como dignos defensores de la franja.

Suscríbete para seguir leyendo