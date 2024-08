El presidente del Elche no descarta ventas y afirma que el único objetivo es el ascenso

El presidente del Elche, Joaquín Buitrago, no descartó este martes, en rueda de prensa, que el club pueda vender a alguno de sus jugadores y aseguró que el único objetivo del equipo ilicitano para la próxima temporada, a pesar de los problemas en la planificación deportiva, será el ascenso a Primera División.

"Llega un momento en el que no le puedes poner puertas al campo. Hay jugadores nuestros que son apetecibles", comentó el dirigente durante la presentación del Trofeo Festa d'Elx, en alusión a la posible venta de los futbolistas argentinos Nico Castro y Nico Fernández.

"Es como lo de Gonzalo Villar o Lucas Boyé. Si llega una oferta estratosférica, si el club gana y el jugador cobra tres veces más de lo que podemos pagarle…", argumentó Buitrago, quien precisó que en el caso de que se produzcan salidas "en ningún caso perderemos dinero con las operaciones".

El presidente lamentó las lesiones de larga duración de Carlos Clerc y John Chetauya y garantizó que el club, que sólo ha realizado hasta la fecha dos fichajes, está intentando reforzarse en un mercado muy complicado.

Mercado complejo

"Todos los equipos estamos igual porque todos buscamos lo mismo. La realidad es que no sé si habrá para todos", comentó el presidente del Elche, que aseguró que los jugadores más pretendidos aguantan hasta el último momento para optar por la mejor opción deportiva y económica.

"Está siendo complicado, pero estamos trabajando y esperamos incorporar todo lo que el entrenador y el cuerpo técnico necesita", insistió Buitrago, que calificó como "imprevisible" el mercado de fichajes. El dirigente asumió que entre la afición del Elche existe "desazón" por la falta de fichajes, si bien reiteró que el club no ficha "no porque no queramos, sino porque el mercado está así".

"No nos falta tanto para cerrar la plantilla, pero no es sólo lo que queremos traer, sino también pelear por algunos de los jugadores que son apetecibles", apostilló. En cuanto a la incorporación de un delantero, Buitrago apostó por incorporar a un atacante "con proyección", ya que recordó que los arietes consolidados "están como segunda o tercera opción de un equipo de Primera".

"No hay tanto dónde elegir, es complicado y no es tan sencillo", dijo el mandatario, quien no quiso desvelar el límite salarial del que dispondrá el club para fichajes. "Se trata de una información sensible que no podemos estar publicando porque es algo que nos perjudica", indicó.

A pesar de los problemas de planificación deportiva, Buitrago se mostró convencido de que el Elche luchará por el máximo objetivo. "El año que ascendimos a Primera con Pacheta nadie apostaba por subir. Este año con la plantilla que tenemos, y si hacemos una piña y vamos a una y sin discrepancias, seremos más fuertes", concluyó.