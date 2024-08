El Elche es de 16.000, la SAD es de uno

La salida de Chema Aragón es lo mejor que le podía pasar al Elche de Christian Bragarnik viendo la evolución que estaba llevando el mercado. Otro debate sería si la espantada de un director deportivo en agosto es lo mejor para un club de fútbol. O el sentido que tuvo su fichaje si Bragarnik no estaba dispuesto a cambiar su manera de trabajar. En este Elche de Bragarnik el mercado es él. Se asesora, escucha y atiende consejos, informes y propuestas. Pero él marca los tiempos, a su criterio. Unas veces le ha salido bien, otras no. Es su modo de entender un club de fútbol, tan respetable como debatible, en el que ha quedado claro que no cabe la figura de un director deportivo. Si así es, mejor que no la haya de cara a la imagen exterior ante representantes y otros clubes. La ruptura Bragarnik-Aragón, obviamente, preocupa al aficionado.

No creo que empeore el trabajo que estuviera haciendo ni la plantilla que se vaya a construir. Estar a una semana del inicio de liga con 5-6 fichajes por hacer y la situación de los Nicos todavía por resolver no invita al optimismo, por mucho que haya quien se quiera agarrar a casos como el del Valladolid del curso pasado. Cuando las cosas se hacen mal, salen bien una de cada 100. Aún así, el aficionado debe entender que su equipo es el que saltará al césped durante 42 jornadas a partir de la semana que viene. Bragarnik no es más ni menos del Elche ahora que cuando era aclamado por la gente y enseñaba vídeos de su hijo pequeño con la camiseta franjiverde. La SAD es suya. De uno. Y está saneada, cumpliendo los parámetros de LaLiga. El Elche, eso sí, es de 16.000. Y los que se sigan sumando. En las manos de Bragarnik está el seguir siendo uno de ellos. El volver a ser El Dueño Total. Y el volver a convencer, cuando fiche y cuando se emocione al ver a su niño con la franjiverde.