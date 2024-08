Eder Sarabia: “He hablado con cinco jugadores buenos de verdad y tienen muchas ganas de venir”

Con dos amistosos por delante para que la pretemporada concluya, Eder Sarabia comparecía en la mañana de este viernes en la sala de prensa del Martínez Valero para hacer balance de lo acontecido durante estas semanas preparatorias.

Sobre la sorpresa de la semana en clave franjiverde, que fue la marcha de Chema Aragón dos meses después de su llegada, el preparador bilbaíno aseguró que le “hubiera gustado que siguiera, ya que se ha trabajado bien en el día a día”. En referencia a la marcha del director deportivo, Sarabia añadió: “Leo por vuestra parte disconformidad suya conmigo. Es algo que a mí a la cara no me ha dicho”.

El técnico del conjunto ilicitano, dijo entender la crispación existente en el seno de la afición, ya que “siempre quieren lo mejor para su equipo”. Además, lanzó un mensaje en busca de subir el ánimo de los abonados franjiverdes: “Yo también he estado preocupado durante un par de semanas porque veía que las cosas no progresaban. La realidad es que venimos de unos días que hemos avanzado una barbaridad. He hablado con cinco jugadores buenos de verdad y tienen muchas ganas de venir al Elche”.

En cuanto a los problemas derivados de cerrar la plantilla con la temporada arrancada, Sarabia mencionó que, quedándose con lo positivo, “es algo que nos ha permitido conocer mejor a los chicos del filial. Estoy muy sorprendido con el rendimiento de los jugadores que vienen de abajo. Su ascenso no es casualidad”. Sin embargo, el entrenador del Elche sostiene que, a lo largo de la próxima semana, cree “que sí se producirán nuevas llegadas”.

Objetivo prudente

“No me vas a oír decir que el ascenso es nuestro objetivo porque es algo que no está en nuestras manos”, declaró el bilbaíno en referencia a las metas establecidas desde la entidad de cara a la temporada. Otra de las cuestiones que está dando de qué hablar durante el mercado del Elche es la situación de ‘los Nicos’, un problema sobre lo que Sarabia dice no tener “tiempo para pensar”. Entre risas, añadió que “ojalá no se vayan”.

“Empezamos muy bien frente al Castellón, pero luego cometimos bastantes errores y ellos tuvieron mucho acierto. Es un resultado que nos hizo espabilar. Frente al Zaragoza, hicimos un buen partido. Nos faltó precisión en las últimas acciones”, manifestó el técnico del Elche sobre las recientes derrotas sufridas en los amistosos.

Para concluir con la rueda de prensa, Sarabia declaró su deseo de querer cerrar la pretemporada de la mejor forma posible: "Queremos competir contra el Orihuela a tope. Y mañana, evidentemente en nuestro primer partido en casa, por el trofeo, lo que representa y frente a un gran rival de la categoría como es el Levante, estoy convencido de que vamos a dar un gran nivel y competir muy bien”.