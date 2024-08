Bigas: “El objetivo debe ser luchar por estar en lo alto”

En el ecuador de la primera semana de competición de la LaLiga Hypermotion 2024/25, Pedro Bigas comparecía este miércoles en la sala de prensa del Martínez Martínez Valero. En forma de previa a la primera jornada, en la que los de Sarabia recibirán al Huesca de Antonio Hidalgo, el capitán del Elche arrancó enviando un mensaje de ánimo a sus compañeros lesionados, una lista a la que se ha unido recientemente el canterano Bakary Traoré, que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda el pasado viernes frente al Orihuela: “Les deseo a todos una pronta recuperación, el vestuario está con todos ellos porque los necesitamos cuanto antes”.

Sobre la creciente preocupación existente en el seno de la afición franjiverde, el central mallorquín solicitó que “sigan como siempre y no dejen de apoyar y animar, lo daremos todo por ellos”. Respecto a la falta de fichajes, siendo el Elche el equipo con menos llegadas de toda la Segunda División, Bigas declaró estar únicamente “preocupado en seguir mejorando día a día y entrenar”, ya que el hecho de que lleguen nuevas caras “es cosa de los de arriba”.

Por otro lado, el capitán de la entidad ilicitana, reconoció encontrarse "muy bien y con mucha ilusión, como cuando era un chaval de 20 años", ya que dice llegar de una temporada en la que ha disputado "más minutos que nunca".

"Hay aspectos en los que nos hemos tenido que ir adaptando, como a estar juntos teniendo el balón, pero tal y como nos lo están explicando nos estamos adaptando my bien", añadió el futbolista de 34 años sobre la propuesta futbolística de Eder Sarabia. Ante la incógnita del objetivo por el que competirá la entidad del Martínez Valero esta temporada, Bigas afirmó estar convencido de que "el Elche debe de competir por estar en los más alto, por lo que el objetivo es luchar por el ascenso".

Con la mente en en el debut en Segunda División, que tendrá lugar el próximo domingo 18 de agosto a partir de las 19:30 horas, el capitán franjiverde garantizó que el Huesca "tendrá que hacer muchas cosas bien para ganar, ya que no somos un equipo fácil pese a cosas que nos penalizaban la temporada pasada". Sobre Mario Gaspar, su actual compañero en el centro de la zaga, el futbolista balear calificó como "fácil" el jugar con el noveldense al lado, ya que "es un jugador con una trayectoria increíble y me ayuda mucho".

Tras arrancar el pasado curso con derrota frente al Racing de Ferrol, el defensor central otorgó una gran importancia al hecho de arrancar la liga con victoria: "Daría lo que fuera por empezar bien. Es algo que nos daría mucho ánimo a nosotros y a la afición. Leí el otro día sobre la racha negativa que lleva el club en los inicios, pero las estadísticas están para romperse".

Para concluir la comparecencia, Pedro Bigas restó importancia al estado del césped del Martínez Valero. "Pese a que no está en las mejores condiciones, lo he visto peor otras veces. En el Festa d'Elx se pudo jugar bien al fútbol, por lo que no hay que poner excusas sobre el terreno de juego ya que el rival tiene el mismo", justificó el jugador del Elche tras la preocupante imagen que presentó el verde del feudo franjiverde el pasado sábado.