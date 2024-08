Eder Sarabia: “Van a venir jugadores y el Elche tendrá una gran plantilla”

El entrenador del Elche CF, Eder Sarabia, ha ofrecido este viernes su rueda de Prensa previa al primer encuentro de LaLiga Hypermotion de Segunda División, que el conjunto ilicitano disputará este domingo, a partir de las siete de la tarde, en el estadio Martínez Valero, frente a la SD Huesca.

El técnico vasco ha querido mandar un mensaje de confianza y tranquilidad a una afición, que ha mostrado su descontento y enfado por la falta de fichajes por parte del propietario del club ilicitano, Cristian Bragarnik, por la falta de fichajes.

¿Cómo afronta el primer partido?

Con especial ilusión y ganas de que empiece la Liga, jugamos en casa, es mi primer encuentro oficial en este club y estamos preparando y trabajando mucho y muy bien. El Elche lleva siete años sin ganar el primer partido y es un reto bonito. Estamos enfocados en eso y los que estamos, estamos preparados para realizar el mejor partido posible.

Pero la plantilla está incompleta y ha generado algunas dudas durante la pretemporada…

Estamos preparando muy bien el partido. Hemos analizado todos los encuentros de pretemporada del Huesca. Puedo entender la preocupación de la afición. El mercado va lento, pero no debe ser una excusa. Si centro mi preocupación en eso no avanzamos y mi mentalidad siempre es positiva. El equipo está entrenando muy bien. La pretemporada nos ha servido de aprendizaje. Del último amistoso frente al Levante me gustaron bastantes cosas y otras no, que estamos corrigiendo. Tenemos una ilusión enorme en este primera envite. Tengo bastante claro qué hacer y cómo contrarrestar al Huesca.

El técnico franjiverde, durante su comparecencia de prensa de este viernes / ÁXEL ÁLVAREZ

Dijo la semana que había varios fichajes cercas y no ha llegado ninguno…

Es verdad y sigo diciendo que hay cosas cerca. Jamás diré cosas que no sean ciertas. El club está haciendo un esfuerzo importante para incorporar futbolistas y ya dije que más que el número lo que me importa es que vengan buenos jugadores y va a ocurrir. A todos nos gustaría que ya hubieran llegado, pero van a venir y estoy convencido de que el Elche va a tener una gran plantilla.

Otros clubes sí que están fichando…

Depende con quién nos comparemos. Es cierto que otros clubes están firmando jugadores, nosotros también estamos haciendo esfuerzos para conseguirlos. Tenemos muy buenos futbolistas a punto de cerrar, que quieren venir y que van a hacer un esfuerzo económico por venir al Elche.

Tiene pocos efectivos para iniciar la Liga…

Cuando tienes dificultades, mi padre siempre me dice que te hace mejor entrenador y que lo que hay que hacer es buscar soluciones. Contaremos con muchos jugadores del filial y nos dan los números para hacer la lista.

¿Tiene decidido el portero titular?

No. Quedan dos días para el partido y tenemos que acabar de decidirlo. He hablado con los tres (Edgar Badia, Dituro y San Román) y tengo que decidir la balanza. Para mí los tres cuentan y nunca he tenido un portero número uno y un número tres.

¿Qué mensaje le mandaría a la afición?

Entiendo su posible decepción, enfado o frustración. Si me enfado, puedo trasmitir esa crispación a los futbolistas y lo que tengo que hacer es animarlos y darle confianza. Veo en ellos mucha predisposición y estamos en el buen camino. Puede que sea una presión adicional, porque los jugadores no son robots. Por eso pido a la afición que elija animarnos y, después del partido, si no hemos hecho las cosas bien que critiquen. El Elche es el equipo de su corazón, pero les pido ese pequeño esfuerzo, porque todos queremos lo mejor. Nosotros vamos a poner todo para invitar a la afición a que nos animen. Les pido esa reflexión, que sean inteligentes y que nos animen, porque cuanto mayor arropados nos encontremos, más cerca estaremos de hacer las cosas bien y poder ganar.

El técnico vasco del Elche dando explicaciones / ÁXEL ÁLVAREZ

¿Esperaba encontrarse en esta situación cuando fichó por el Elche?

Sabíamos que estas cosas podían pasar. El mercado no se cerrará hasta después de las tres primeras jornadas. En mi primer año en el Andorra llegaron tres futbolistas el último día y rindieron muy bien. El segundo cerramos la plantilla antes. Nada te asegura la victoria. Puedes tener la plantilla cerrada y un equipazo y no dar el mejor rendimiento. Estoy más enfocado en lo que tenemos y en mantener la tranquilidad.

¿Le preocupa la falta de gol? No han marcado contra ningún rival de la misma categoría en pretemporada…

Frente al Castellón generamos cuatro o cinco ocasiones, dos o tres con empate a cero. Contra el Zaragoza también y ante el Levante fue parecido. Hemos generado y los contrarios, salvo el día del Castellón, nos han creado ocasiones con bastante poco y los goles fueron de forma parecida. Ya hemos corregido esas situaciones. Hay que estar tranquilos, porque lo importante es hacer las cosas bien y el gol llegará. Si nos obsesionamos en que el gol no llega, ni marcaremos ni jugaremos bien.