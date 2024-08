Eder Sarabia: "Se nos fue un partido que teníamos controlado"

El técnico del Elche CF, Eder Sarabia, no quiso poner excusas a la derrota, ni por la situación de merma de la plantilla, ni por el posible error del árbitro al decretar saque de esquina en la jugada que dio origen al gol del Huesca.

"Me da igual que no sea saque esquina. Nos hemos equivocado en esa situación. Nos equivocamos en un saque de banda, como ya nos pasó en un partido pretemporada. Y ese despiste nos castigo. Un partido que teníamos controlado se nos fue", comentó al final del choque.

Eder Sarabia dando instrucciones, durante el partido / ÁLEX DOMÍNGUEZ

El preparador franjiverde reflexionó y quiso mandar un mensaje sobre el modelo de juego que quiere implatar. "Es un modelo que nos va a llevar a precipitarnos y a asumir riesgos que nos pueden llevar a perder los partidos. Cuando hemos hecho lo que teníamos que hacer, hemos, jugados muy bien y, cuando no lo hemos hecho, estuvimos mal".

El entrenador del conjunto ilicitano admitió que "nos costó en los primeros minutos, porque estábamos atenazados. Luego, jugamos un tramo de 25 minutos muy buenos en el primer tiempo. Entramos bien en el segundo y teníamos el encuentro bastante controlado. Pero volvimos a precipitarnos y nos entró la ansiedad por querer ganar y no nos dimos cuenta de que lo podíamos perder", lamentó.

Y sobre la falta de ocasiones y juego ofensivo indicó que "salvo un par de centro en los últimos minutos, que está bien, la única ocasión clara vino cuando hicimos lo que tenemos que hacer. Esperar a que la jugada aparezca. Nos precipitamos, perdíamos la pelota pronto y no nos daba tiempo a activarnos tras pérdida... Es importante explicarle a la aficiónn ciertas cosas que para nosotros son importantes. En esos momentos en los que todos queremos dar ese paso para ganar hay que entender que hay que darlo con inteligencia".

El técnico franjiverde pidiendo explicaciones a sus futbolistas / ÁLEX DOMÍNGUEZ

Cuando se le preguntó si podía haber influido la falta de fichajes fue tajante: "No es el día de poner excusas con los fichajes. El partido estaba en nuestras manos y cuando hemos hecho lo que había que hacer, lo hicimos muy bien. Los que no están o los que tienen que venir no es excusa. Estaba en nuestra manos y no lo hemos gestionando bien".

Y a nivel individual se refirió a Barzic, Yago Santiago y la incorporación del delantero Agustín Álvarez "El partido de Mati (Barzic) ha sido un espectáculo. Yago, por momentos, ha estado muy bien.Y Agustín es muy buen jugado y un gran fichaje que encaja muy bien en lo que necesitamos".