Óscar Plano: “Somos el Elche y tenemos que estar arriba”

Óscar Plano, uno de los jugadores con más experiencia de la plantilla del Elche CF, ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación para analizar el mal comienzo de temporada del conjunto ilicitano, las críticas de la afición y el futuro que tiene por delante el cuadro franjiverde.

El futbolista madrileño ha pedido “paciencia”, ha pedido el apoyo de los seguidores porque eso será un “plus” para el equipo y ha asegurado que el Elche, por historial y entidad, tiene que estar en la parte alta de la clasificación luchando por el ascenso.

¿Cómo se encuentra la plantilla después de la derrota en el primer partido ante el Huesca?

Obviamente, a nosotros nos hubiera gustado empezar ganando, pero no pudo ser. La temporada pasada también empezamos con derrota y llegamos a la jornada 35 en puestos de ascenso directo. Hay que tener paciencia. El equipo se está adaptando a las exigencias del míster. Se tienen que incorporar jugadores y esperamos que se puedan adaptar rápido. Pido paciencia, porque este equipo tiene posibilidades de estar arriba.

Sarabia dijo que la plantilla está al 70% de lo que quiere…

El sistema ha cambiado. El año pasado hacíamos un juego más de movilidad y este año es más posicional. Queda ese 30% para adaptarnos. La idea es buena y podemos hacer daño a los rivales. Esperamos ir, poco a poco mejorando, y con las incorporaciones que puedan venir, alcanzar el 100%

Óscar Plano, junto a Raúl Guti, durante el entrenamiento de este miércoles / ÁXEL ÁLVAREZ

Dijo Mario Gaspar que ponerse metas altas puede ser contraproducente…

Hay que ir paso a paso. El principal objetivo es estar arriba. Somos el Elche y, poco a poco, hay que marcarse ese objetivo. Somos un club grande, tenemos grandes jugadores y tenemos que estar arriba. Hay que ir poco a poco, porque si queremos dar pasos de gigante nos podemos llevar una hostia. Hay que mejorar cosas y, ahora, ya estamos centrados en el partido del Albacete para intentar sumar los tres puntos.

Tuvo que jugar de delantero porque no han llegado jugadores de ataque…

El club está trabajando para traerlos. Me gusta jugar más atrás, pero me adapto a lo que necesite el míster. Si me necesita de delantero, no me importa jugar ahí e intento aportar mis virtudes y hacer las cosas lo mejor posible. Tenemos jugadores polivalentes. Febas puede jugar de 6 o de 8, Nico Fernández también puede hacerlo de mediapunta o de extremo. El míster va probando cosas y lo bueno es que tenemos polivalencia.

El jugador madrileño en un ejercicio junto a Áleix Febas / ÁXEL ÁLVAREZ

¿Cómo se encuentra después de la grave lesión de la temporada pasada?

Me encuentro muy bien. Durante la pretemporada he ido cuidando el tobillo. Poco a poco me voy quitando los vendajes. Los médicos me aconsejan que los lleve, pero no me gustan. Igual que antes de la lesión, tengo muchas ganas de ayudar para que el equipo esté lo más arriba posible.

¿Qué le parece la llegada de Agustión Álvarez?

Ha realizado el primer entrenamiento con nosotros. Todavía no hemos hecho ejercicios de ataque y disparos para ver sus virtudes, pero nos va a dar mucho. Es un jugador muy móvil. Estamos teniendo buenas incorporaciones y todos llegan con muchas ganas.

¿Qué le diría a la afición, que está pesimista?

Les pido que crean. Si nos ponemos piedras jugando en casa, no es bueno. Los entiendo, pero deben ser el jugador número 12. Aunque en casa las cosas vayan mal, necesitamos ese impulso que nos dan. Es una sensación rara lo que pasó el domingo. No queremos que vuelva a pasar. Si ellos están al 100%, nosotros también, con su ayuda, también podemos estar. Todos estamos jodidos, nosotros los primeros, pero necesitamos su empujón.

¿Qué partido espera en Albacete?

Va a ser difícil. Han empezado bien y será su primer partido en casa, pero somos el Elche y con el apoyo de nuestra afición vamos a ir a por los tres puntos.

Plano, con Salinas detrás, en la sesión de trabajo de este miércoles / ÁXEL ÁLVAREZ

¿Qué se comenta en el vestuario sobre la falta de fichajes?

Tampoco tenemos mucho tiempo para comentar esas cosas. Sabemos los rumores que hay. En las oficinas hacen su trabajo y nosotros estamos centrados en el nuestro en el verde. No podemos distraernos con esas cosas.

Está entrenando y jugando muchos canteranos…

Es bueno que suban niños de abajo con ilusión. Nos aportan cosas y hay válidos para estar con nosotros. El otro día debutaron varios. Si hubieran venidos más fichajes, igual no se hubieran vistos. Estar en una plantilla profesional es un regalo. Yo lo tuve cuando estaba en el Real Madrid. No es fácil. Aportan cosas y también nos sirve a los del primer equipo para no bajar los brazos. Ojalá se puedan quedan muchos con nosotros.