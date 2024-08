Bambo Diaby está preparado para ser titular en Albacete y Agustín Álvarez estará en el banquillo

El entrenador del Elche CF, Eder Sarabia, respira un poco. El técnico franjiverde suma nuevos efectivos para el encuentro de este domingo (19 horas), en el estadio Carlos Belmonte, frente al Albacete, aunque seguirá teniendo la plantilla bastante mermada debido a que cuenta con seis bajas y no terminan de llegar todos los fichajes deseados.

Para el choque ante los manchegos, además de Carlos Clerc, John Chetauya y Bakary Traoré, que han pasado por el quirófano; tampoco podrán estar Pedro Bigas, Raúl Guti y Álex Martín. El central mallorquín deberá esperar porque todavía no se encuentra totalmente recuperado de sus molestias musculares, que le impidieron estar en el estreno liguero contra el Huesca. “Es una lesión de poca importancia, pero es en la pierna de golpeo y está llevando a cabo un tratamiento preventivo”, ha explicado este viernes el preparador vasco.

Eder Sarabia, durante su rueda de prensa de este viernes / E.C.F.

Respecto al centrocampista zaragozano ha indicado que aún "está volviendo" de su grave lesión, mientras que Álex Martín tampoco está al cien por cien.

Las principales novedades en la convocatoria para el choque frente al Albacete serán los dos últimos fichajes: el delantero argentino Agustín Álvarez y el central senegalés con pasaporte español Bambo Diaby.

Del defensa, que ha realizado esta viernes su primer entrenamiento, Sarabia ha indicado que está preparado, incluso, para estar en el once inicial. “Ha venido con muchas ganas. Ha realizado toda la pretemporada con el Sheffield Wednesday y disputó el último partido de Copa este pasado miércoles. Hay que entender que los futbolistas no son máquinas o tornillos, que se pueden poner de un lugar a otro. Viene de estar a 10 grados a 30 y con los que conlleva la incertidumbre de su fichaje. Pero es un tío maduro. Me ha preguntado qué quiero de él, porque lo hemos fichado y es un líder que nos va a ayudar mucho”.

En cuanto a las cualidades del nuevo central franjiverde, el técnico ha explicado que “puede parece que como es grande y fuerte solo se va a dedicar a defender, a despejar y a las disputadas. Pero el Sheffield es un equipo con buen trato de balón, es un jugador que sabe defender lejos del área, que es rápido en el repliegue y que nos puede ayudar en la construcción del juego y en el área contraria. Es muy buen fichaje”.

Bambo Diaby, durante su primer entrenamiento de este viernes / JESÚS HERNÁNDEZ/E.C.F.

Respecto a Agustín Álvarez, quien llegó el pasado sábado y lleva toda la semana entrenando; Sarabia ha desvelado que aún no está para ser titular: “Bambo está más rodado, pero Agustín solo ha realizado la primera parte de la pretemporada y luego estuvo entrenando aparte. Hay que tener un poco de calma. Va a estar en la convocatoria para intentar ayudarnos en momentos determinados si hiciera falta. Pero para ver su mejor versión, todavía va a necesitar dos o tres semanas de adaptación”.

Quien está ya totalmente recuperado es Nico Fernández, que solo pudo jugar los últimos 20 minutos contra el Huesca, porque arrastraba problemas en el tobillo. “Ha ido llevando cuidado con su tobillo. En algunas circunstancias, nos planteamos que pueda jugar de lateral izquierdo, pero no va a ser lo habitual. Lo necesitamos más en último tercio del campo. Lleva toda la semana entrenando con normalidad”.