Eder Sarabia: “Más que hablar de ascenso, hay que centrarse en hacer las cosas muy bien y eso nos llevará a estar arriba”

El entrenador del Elche CF, Eder Sarabia, ha ofrecido este viernes, su rueda de prensa previa al encuentro de este domingo (19 horas) en Albacete. El técnico franjiverde ha defendido su modelo de juego, se ha mostrado agradecido con el apoyo de la afición y ha asegurado que, poco a poco, el conjunto ilicitano irá mejorando y mostrando su mejor versión.

¿Se va a ver en Albacete un Elche parecido al del Huesca?

Nosotros lo que proponemos es lo que entendemos que es mejor para ganar los partidos. Si tenemos es 75% de posesión, generamos 25 ocasiones y no ganamos, no nos sirve. Queremos la posesión para controlar los partidos y minimizar a los rivales. Fuimos el equipo de la primera jornada que menos nos generaron. Tuvimos una oportunidad de Rafa Núñez, dos de Yago, otra de Rodri y mucha presencia en el último tercio del campo. El equipo se está adaptando a lo que queremos y nos falta tener más equilibrio y ritmo de juego. El modelo va a ser parecido. El Albacete jugó fuera de casa y propuso cosas. Ahora juegan en su campo y lo espero más aguerrido e intentará comprometernos con el balón. Nuestra intención es llevar el control. Muchas veces se hacen los análisis desde el corazón porque se ha perdido, pero no hay que quedarse solo con el resultado, porque hicimos muchas cosas bien. El Albacete viene de ganar a un rival (Granada) que tiene que estar arriba. Supo hacer su partido. Al final de la temporada pasada, con el nuevo entrenador, ya mantuvo una línea de juego clara. Lo espero más agresivo y con una presión alta. Será un partido duro.

Es más de implantar su modelo por encima de todo o de adaptarse a lo que tiene…

Quique Setién decía que si preguntas en el vestuario a los jugadores cada uno diría una cosa distinta sobre cómo jugar. Si se ficha un entrenador es para que marque la pauta. Cada futbolistas tiene unas características diferentes aún jugando en el mismo puesto. En momentos determinados nos adaptaremos a lo que quiero y otros a los futbolistas que tenemos. Pero tenemos jugadores para hacer el modelo que quiero y estoy convencido de que van a dar un gran rendimiento, que se va a ver su mejor versión y que vamos a ser eficaces.

La afición estará acompañando al equipo…

Frente al Huesca, a pesar de la derrota, me emocioné. La afición está con nosotros y me imaginaba qué podía pasar cuando los resultados sean positivos. Estamos en un proceso de tránsito y la gran respuesta de nuestra gente es una gran alegría y un extra de responsabilidad. Tuvimos una de las asistencia de público más importante de la categoría y esperamos ir alimentando esa espiral con buenos resultados.

¿Qué posiciones ha pedido reforzar?

Estamos abiertos a todo lo que pueda mejorar el equipo. No hay nada especial ni concreto. Tenemos algunos jugadores cerca de cerrarse. Lo que más quiero, como ya dije, es que sean buenos jugadores, como los que están viniendo.

El técnico franjiverde dando explicaciones, en la sala de prensa del estadio Martínez Valero / JESÚS HERNÁNDEZ/E.C.F.

Dijo que el equipo estaba al 70% de lo que quería. ¿A qué nivel está ahora?

Intento cada día, con charlas individuales y colectivas, mejorar todo. He visto el partido del Huesca varias veces repetido y he comprobado que hicimos muchas cosas bien. Ahora podemos estar al 75%.

Hablaba Óscar Plano que la obligación del Elche es estar arriba…

Eso es como todo, depende de las expectativas que nos creemos. Si pensamos que en la primera jornada tenemos que estar ya arriba, nos podemos llevar un golpe más fuerte. Si entendemos que debemos estar ya arriba porque somos el Elche, que Bambo ha venido y va a ser Beckenbauer y que Agustín va a marcar dos goles cada partido nos confundiremos. Lo que hay que hacer es ir, poco a poco, haciendo equipo, trabajar día a día en mejorar los detalles. El más exigente de todos soy yo. Utilizó muchas horas en analizar todo. La gente tiene que estar tranquila. El objetivo no es estar arriba, ni ascender y puede parecer que no quiero hacerlo. El objetivo es hacer las cosas muy bien y, como consecuencia de eso, ganar muchos partidos para estar arriba. El míster va a exigir una barbaridad, pero con decirlo no vale. Frente al Huesca tuvimos 50-60 minutos muy buenos y hay que intentar hacerlo durante 100.

Sarabia dando explicaciones en la sala de prensa / JESÚS HERNÁNDEZ/E.C.F.

¿Cómo se plantea la elección del portero?

Para mí, es una posición más. Todo va a depender de la confianza, del partido y del estado de forma de cada uno.

¿Le preocupa que le hagan goles a balón parado?

Por el perfil de futbolistas que tenemos, tampoco somos para defender ese tipo de acciones. Si tiras para un lado te debilitas por el otro. No creo en estar 40 minutos practicando esas jugadas de centros ni tenemos potencial para ello. Soy muy riguroso. Lo que sí que hay que hacer es analizar de dónde vienen esas jugadas como el gol de saque de esquina del Huesca y fue un despiste en un saque de banda. Tenemos que intentar que nos generen menos y ese rigor para defender mejor.

¿Hasta qué punto es importante la función del pivote en su equipo? ¿Tiene futbolistas para hacer esa función?

Es fundamental. Puede haber varios. Cristian Salvador puede jugar ahí, Áleix Febas, Luis Nieto… Es una función en la que igual no están tan acostumbrados y hay que darles tiempo. El pivote necesita un periodo de adaptación y un proceso de tránsito para coger confianza.