Lotería bajo palos en el Elche

El Elche comienza a tener un serio problema en su portería. Una de las posiciones que más dotada parecía durante la pretemporada, con tres metas de una dilatada experiencia en el mundo del fútbol, está empezando a ser uno de los principales inconvenientes entre los muchos que rondan la cabeza de Sarabia.

Y es que así es muy complicado. Uno de los puntos en común en los que coinciden los últimos equipos que han logrado ascender a la élite del fútbol español, es tener un cerrojo en la portería. Es el caso del Leganés con Diego Conde, flamante fichaje del Villarreal; del Valladolid con Jordi Masip o del Espanyol con Joan García, los tres con el ansiado boleto del ascenso a final de temporada.

Incluso el Oviedo con Leo Román o el Sporting con Rubén Yáñez, son otros equipos que pese a no lograr promocionar a Primera División, fundamentaron gran parte de sus éxitos futbolísticos a partir de un meta de categoría.

Lo anterior, solo se cumplió en el equipo del Martínez Valero durante tramos no muy prolongados en el tiempo. Primeramente con Badía, que perdería la titularidad con San Román tras encajar cuatro goles en El Plantío en la jornada 7 de competición. Sin embargo, el guardameta alicantino también fue perdiendo enteros en el paso de las jornadas, saliendo del once para no volver al inicio de la segunda vuelta por Dituro, llegado en el mercado invernal siendo del agrado por condiciones de Beccacece.

Esta temporada, al menos hasta el momento, la tónica bajo palos arranca con tintes semejantes. En la primera jornada, Badia transmitió inseguridad y estuvo impreciso, cometiendo al menos dos errores de bulto que bien pudieron suponer un gol rival.

Acontecimientos que le llevaron a la suplencia el pasado domingo en el Carlos Belmonte, donde fue el turno para Matías Dituro. El argentino completó un notable partido en líneas generales, aportando una seguridad superior a la de Badia la semana anterior. Sin embargo, un error puntual en salida de balón, donde puso en un serio compromiso a Óscar Plano, supuso el tanto de la victoria manchega, empañando de esta forma su actuación.

Tras el encuentro, Sarabia calificó el partido del santafesino como "espectacular", aportando "criterio y calma" al juego franjiverde durante los 90 minutos. "Es una situación relativamente fácil para jugar dentro, pero yo les pido que se comprometan con lo que hacemos. Nos da mucho. Si nos la quitamos de encima, regalamos al rival. Nos va a seguir dando muchísimo", concluyó el técnico del conjunto ilicitano en referencia al error que supuso la derrota en Albacete.

La confianza depositada en Dituro, respaldada por su entrenador en sala de prensa, no disipa las dudas generadas en torno a lo que rodea la meta del Elche. En la carrera de largo fondo que es esta Segunda División, donde la primera etapa tras una buena pretemporada fue para Badia y la segunda para Dituro, no hay por qué descartar que San Román sea de la partida en la tercera, cuando el Elche se medirá el próximo lunes al Córdoba (9.30 horas) en el Martínez Valero.