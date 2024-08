David Affengruber, refuerzo de lujo para la defensa del Elche

Más vale tarde que nunca. El propietario del Elche CF, Christian Bragarnik, ha conseguido cerrar un refuerzo de lujo para la defensa del conjunto ilicitano y que está llamado a formar un dupla importante, en el centro de la zaga, junto a Bambo Diaby. Se trata de David Affengruber. Un joven jugador austriaco de solo 23 años, que quería tener su primera experiencia fuera de su país, donde ha destacado durante los últimos años en las filas del Sturm Graz.

El joven jugador austriaco, durante un entrenamiento con el Sturm Graz / S.G.

David Affengruber (Scheibss-Austria, 19-3-2001) comenzó a jugar al fútbol en el SC Wieselburg. Muy pronto fue fichado por el Red Bull Salzburgo para sus categorías inferiores. Tras su paso por el FC Liefering, en la Segunda División austriaca, volvió al Red Bull, hasta que en 2021 fue traspasado al Sturm Graz, uno de los equipos más destacados de Austria, con el que ha ganado dos Bundesliga y una Copa; y ha tenido la oportunidad de jugar Champions, Europa League y Conference League. Ha sido internacional con las selecciones austriacas sub-19 y sub-21.

Affengruber terminó contrato con el Sturm Graz el pasado 30 de junio y estaba a la espera de encontrar un proyecto atractivo, en el que dar un salto en su carrera profesional y el fútbol español le atraía mucho.

Las negociaciones no han sido fáciles, ni baratas. El futbolista tiene una ficha que ronda los 500.000 euros y, además, su representante quería cobrar una prima de fichaje al encontrarse libre y no tener pagar traspaso. A ello, se unía el interés de otros equipos. Finalmente, Bragarnik, acuciado por las críticas que está recibiendo de la afición, por la falta de fichajes; y, sobre todo, por los malos resultados de las dos primeras jornadas; no ha tenido más remedio que apostar fuerte y, finalmente, se ha hecho con los servicios de este joven y prometedor defensa, que va tener que llevar a cabo un proceso de puesta a punto. Ha estado entrenando por su cuenta, pero, al no tener contrato con ningún equipo, no ha hecho pretemporada.

David Affengruber mide 1’85 y puede ayudar en el juego aéreo y en las acciones de estrategia. Su fichaje completa el centro de la zaga franjiverde. A priori y más con los problemas musculares que está teniendo Pedro Bigas; todo hace indicar que formará la pareja de centrales junto a Bambo Diaby, el hispano-senegalés, que ya dejó muy buenos detalles en sus primeros minutos con el conjunto ilicitano, el pasado domingo en el estadio Carlos Belmonte de Albacete.

De esta forma, David Affengruber, Bambo Diaby, Pedro Bigas y John Chetauya, que ya ha empezado a entrenar con sus compañeros, aunque, todavía, debe esperar, al menos un mes para volver a jugar; apuntan a ser los cuatro centrales prioritarios para Eder Sarabia.

Álex Martín sigue lesionado y no se descarta una salida. Mientras que Mario Gaspar puede volver a su puesto natural de lateral derecho y ser el recambio de Álvaro Núñez. n