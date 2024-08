Schinocca: "Se ha creado una plantilla competitiva y compensada"

El director general del Elche CF, Pedro Schinocca, ha realizado una valoración positiva del mercado de fichajes, ya que indicó que el club ha podido confeccionar una plantilla "competitiva y compensada".

El dirigente de la entidad, que realizó estas declaraciones, recogidas por EFE, en una improvisada rueda de prensa, este viernes, tras el cierre del mercado de fichajes, valoró que el club ha podido reforzarse en todas las posiciones en las que lo necesitaba, además de lograr la continuidad de los argentinos Nico Fernández y Nico Castro, pretendidos por otros equipos.

El director general del Elche, durante una rueda de prensa / ÁXEL ÁLVAREZ

"Estamos muy contentos con la plantilla que tenemos", reiteró el hombre de confianza en el club del propietario del club ilicitano, Christian Bragarnik.

El dirigente argentino desveló que el fichaje del extremo sueco-kosovar Elbasan Rashani, cerrado a última hora, ya estuvo en la mesa del club hace unos meses, pero en aquel momento su precio era "inalcanzable".

"El mercado cambió y es un fichaje muy interesante y estamos contentos por traerlo", señaló Schinocca, quien valoró que el jugador es un extremo "versátil y con gol".

El director general del Elche se mostró comprensivo con las protestas de los aficionados, que confiaban en un mercado de fichajes con jugadores con mayor prestigio para dar un salto de calidad al equipo. "Los entendemos, porque también somos aficionados, pero nunca hemos dejado de trabajar. Siempre hemos manejado opciones y hemos tenido un gran mercado", insistió Schinocca.

El argentino reconoció que la salida del delantero Mourad El Ghezouani al Córdoba se descartó en el último instante."Era una situación de mercado que no salió. Contamos con el jugador y estamos contentos de que eso ocurra", indicó el argentino, quien no quiso explicar los detalles por los que no se concretó la operación.

Schinocca aseguró que desde el club se está trabajando para hacer "un Elche mejor" y señaló que el objetivo del equipo de Eder Sarabia será "competir partido a partido".

"A partir de ahí, veremos. Pero es una muy buena plantilla", añadió Schinocca, quien desveló que Bragarnik "también ha quedado contento con el mercado, ya que han podido llegar jugadores importantes tras un gran esfuerzo".

Schinocca, en el centro, en el palco del estadio Carlos Belmonte de Albacete, el pasado domingo, en el partido frente al Albacete / LOF

El dirigente no quiso dar detalles sobre los motivos que llevaron finalmente al jugador del Atlético de Madrid, Germán Valera, a romper su compromiso con el Elche para fichar por el Valencia CF y anunció que el club ilicitano valorará en los próximos días la conveniencia de cubrir la ficha libre con un jugador en paro.