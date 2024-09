Eder Sarabia analiza el cierre del mercado de fichajes del Elche

El entrenador del Elche CF, Eder Sarabia, ha aprovechado la rueda de prensa de este domingo, previa al encuentro de este lunes (21.30 horas), en el estadio Martínez, frente al Córdoba, para analizar el cierre del mercado de fichajes y hacer una valoración pormenorizada de cada uno de los jugadores que han firmado por el club ilicitano en las últimas semanas y en los últimos días: Agustín “El Canario” Álvarez, Bambo Diaby, David Affengruber y los tres últimos, que firmaron el pasado viernes, en el último día del mercado: Sory Kaba, Elbasan Rashani y Gerard Hernández.

“Estoy muy contento, no solo con el resultado final. Muchas veces no puedes controlar las cosas, pero se ha hecho un gran trabajo desde el club, con muchas horas, todos con una gran unanimidad: Cristian (Bragarnik), Pedro (Schinocca), el cuerpo técnico y los scoutings y Pepe Contreras, que no había trabajado con él y ha sido un gran descubrimiento, un gran profesional, que va a ayudar mucho al club. Teníamos una idea clara de lo que necesitábamos, apenas hemos discutidos, hemos estados todos alineados y estamos muy contentos con el resultado final”, ha comentado el preparador franjiverde.

El técnico vasco ya señalado que “necesitábamos jugadores comprometidos, buenas personas y que acatasen el rol que tengan, jueguen 90 minutos o ninguno y, en ese sentido, estoy muy contento con lo que tenemos”.

Sarabia ha destacado que “han venido futbolistas con hambre, que han querido venir en este momento, porque consideran que puede ser el proyecto de sus vidas. Bambo (Diaby), ya lo vimos desde el primer día, David (Affengruber) ha rechazado otras posibilidades importantes. Gerard (Hernández) estaba como loco por venir y, por eso, ha sido fácil y rápido. Agustín (El Canario Álvarez) es un jugador por el que pagaron 12 millones hace dos años y ha dado toda las facilidades, porque aquí quiere recuperar su mejor versión y ser feliz. Y Sory (Kaba) era una opción que teníamos hace tiempo, pero que era inalcanzable. Luego, conforme ha ido avanzando el tiempo se ha ido acercando e, incluso, antes de cerrarse ya tenía las maletas preparadas. A Elba (Rashani) no lo conocía, llegó ayer de madrugada y viene dispuesto a ayudar”.

El entrenador del Elche también ha dado unas breves pinceladas de las características de cada uno. “Sory es un delantera referencia, que nos ha sorprendido en el primer entrenamiento por como entiende el fútbol y que le gusta las cosas que proponemos. Rashini viene fuerte, ha estado entrenando y compitiendo. Es un jugador con gol, con muchos recursos cerca del área, buen pasador y con finura en los últimos metros. Tiene experiencia y personalidad. Y Gerard Hernández es un diamante. Hace años dije que Marc Aguado iba a ser el pivote de la selección española durante muchos años y Gerard es otro que tiene que serlo”.

Por último, ha indicado que “ahora, nuestra obligación es sacarles todo lo que tienen dentro, que es mucho, y tienen que comerse el mundo. Han llegado todos en buenas condiciones y son los futbolistas que necesitábamos en las diferentes posiciones”.