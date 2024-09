Sarabia: “Necesitamos el refuerzo de un buen resultado para confirmar la mejoría”

El entrenador del Elche CF, Eder Sarabia, ha ofrecido este domingo por la tarde la rueda de prensa previa al choque de la tercera jornada, que va a enfrentar este lunes (21 horas), en el estadio Martínez Valero, al conjunto ilicitano con el recién ascendido Córdoba.

El técnico franjiverde ha indicado que necesitan “el refuerzo de un buen resultado” para confirmar la “mejoría” que está teniendo su equipo.

“En esto del fútbol es difícil hablar de merecimientos. Por mucho que seas superior al contrario, al final, lo que queda son los errores. Frente al Huesca jugamos mucho mejor de lo que pueda parecer y es un equipo que ha ganado sus tres partidos y es líder. Contra el Albacete mejoramos. Hemos hecho dos buenos partidos, en los que hemos merecido más y necesitamos ese refuerzo del resultado, que confirme toda la ilusión y la convicción que tenemos dentro del vestuario”.

Sarabia ha pedido la unión del equipo y la afición y que se queden atrás y se olviden las críticas de los seguidores: “Estamos demostrando una gran unidad y la afición también, con los últimos acontecimientos (retirar la propuesta de cantar el Aromas Ilicitanos de espalda). Entiendo algunas críticas, pero los más auto exigentes somos nosotros”, ha comentado.

Por todo ello, espera “un ambiente espectacular” en las gradas. “Estoy seguro de que el equipo va a estar a la altura. No puedo asegurar que vayamos a ganar, pero sí que la afición va a estar orgullosa de sus jugadores. Y si estamos todos juntos, tanto fuera como dentro del vestuario, pido un poco de comprensión, porque estoy convencido de que vamos a hacer una gran temporada”.

Sobre el rival y el encuentro que se puede ver sobre el césped, ha indicado que “es complicado predecir qué va a ocurrir. El Córdoba, hemos analizado sus dos primeros partidos de Liga y alguno de pretemporada, es un rival incómodo, valiente, que le gusta presionar arriba. Conozco a su entrenador, Iván Ania, al que me he enfrentado en varias ocasiones, y sus equipos son aguerridos y atrevidos, y no se meten atrás a defender. Vamos a ver si somos capaces de controlar todos los imponderables del encuentro. Seguro que nos va a exigir mucho y no nos va a sorprender, porque los conocemos”.

Eder Sarabia, durante un entrenamiento / ÁXEL ÁLVAREZ

A la pregunta sobre quién va a ser el portero, después de que Edgar Badia, quien rescindió su contrato el pasado viernes; fuera el titular la primera jornada, y el argentino Matías Dituro en la segunda; ha sido rotundo. “Va a seguir jugando Matías. Me gustó mucho lo que vi en Albacete y está centrado y comprometido. Pocas veces un jugador interpreta con tanta claridad lo que queremos. Ha sabido esperar y ha seguido trabajando. También estoy contento con San Román. He hablado con él y ya le dije que podía haber jugado en las dos primeras jornadas. Soy muy claro con ellos. Dituro hizo un gran encuentro en Albacete. La jugada del gol la hemos analizado y es parte de nuestro modelo. No puede pasar otra veces. Pero sabiendo como hacerla, tenemos que mejorarla. Apenas le tiraron a puerta, estuvo seguro por arriba e interpretó muy bien como ganar las superioridades”.