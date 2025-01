Sarabia: "Nos vemos capacitados para pasar la eliminatoria contra Las Palmas"

Año nuevo, mismo mensaje e intenciones. El técnico del Elche, Eder Sarabia, compareció este viernes, madrugón incluido para entrenar a la misma hora del partido del domingo, y mantuvo las líneas generales del discurso que llevó a su equipo a finalizar de manera notable el año 2024, en una posición destacada para afrontar la segunda mitad de la temporada, que se inicia con la eliminatoria de Copa ante Las Palmas.

Una eliminatoria a la que el Elche acude con la intención de ganar. "Nos vemos capacitados de poder pasar la eliminatoria", aseveró Sarabia ante los medios. "Creo que el equipo ha vuelto muy bien, con muchas ganas. Era una semana para hacer algún exceso porque los futbolistas se merecen desconectar y recargar las pilas para dar continuidad a lo que veníamos haciendo. Tengo bastante claro lo que quiero que hagamos en el partido. Hay ritmo, intensidad y ganas de entrenar", apuntó sobre el regreso de los suyos al trabajo.

"Las Palmas ha sido uno de los pasos más importantes en mi carrera. Fue ese salto a la élite, gracias a Quique Setién y a su confianza", explicó el ahora entrenador franjiverde, que en la 2015-2016 y la 2016-2017 formó parte del cuerpo técnico canario. "Somos dos equipos que intentamos crecer y dominar desde la pelota. Con la llegada de Diego Martínez ha ido interiorizando otro tipo de aspectos, como el rigor defensivo. En las áreas está teniendo bastante acierto. Es un equipo de Primera, con futbolista de muchísimo nivel y vamos a necesitar hacer un gran partido", explicó sobre su próximo rival.

"Ellos son de Primera, pero nosotros jugamos en casa y estamos en un gran momento... Con eso seguramente todo se puede equiparar, por eso esta competición da este tipo de sorpresas", analizó Sarabia, sin querer otorgar el pleno favoritismo a Las Palmas.

Mercado de invierno

El preparador vasco también fue cuestionado sobre la apertura del mercado invernal de fichajes, que durará hasta el 3 de febrero. "No sabemos lo que va a pasar en el mercado de invierno. El club está saneado, sin necesidades, por lo que llegas a momentos importantes en los que no tienes que resolver hipotecas", opinó Sarabia.

"A mí Bragarnik me ha transmitido que no hay intención ni necesidad de vender. Si acaso lo que queremos es reforzar la plantilla. Creo que va a haber pocos cambios. Como ya he dicho antes, si al final de mercado tengo la misma plantilla seré el más feliz del mundo", agregó el entrenador del Elche.

Sarabia da indicaciones durante un entrenamiento / Jesús Hernández/ECF

Por último, sobre la conexión con la afición y la ilusión de cara a 2025, Sarabia se mostró abierto y sincero: "Lo que estamos haciendo es suficiente para enganchar a la afición. Lo siento así. Me gustaría rebajar un poco las expectativas por cosas que todavía quedan lejos, pero quiero alimentar la exigencia y la ilusión. Si somos capaces de hacer un partidazo el domingo y pasar de ronda... soñar es gratis".

Con el objetivo de generar el mejor ambiente posible para el partido contra Las Palmas en el estadio Martínez Valero, el Elche se ha propuesto conseguir un récord de bufandas, animando a que cada aficionado acuda al coliseo ilicitano con la suya para animar a los futbolistas antes, durante y después del partido. En la misma línea y para tratar de dar un empuje a esta propuesta, la Federación de Peñas del club realizará un sorteo de dos balones firmados por la primera plantilla entre todos aquellos seguidores que antes del partido pasen por su punto de encuentro, ubicado en la puerta 18 del estadio, y muestren su bufanda, bandera o pancarta.