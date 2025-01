El Elche estrena 2025 con un duelo copero de alto nivel frente a Las Palmas

Después de un año, la Copa del Rey regresa hoy a las 12 horas al Martínez Valero. El Elche recibe a Las Palmas en el que será un encuentro de dieciseisavos de final marcado por las buenas dinámicas con las que ambos conjuntos terminaron el 2024 y de la que intentarán valerse para hacerse con un hueco en la siguiente ronda del campeonato.

Los de Sarabia llegan al partido del año con la ilusión de hacer una buena eliminatoria tras vencer en su paso por el torneo del K.O al Coria por 0-3, o al Yeclano por la mínima, ambos a domicilio. Mientras que el cuadro canario lo hace después de haber sufrido fuera de casa contra el Europa y goleado 0-7 al Ontiñena.

Para abrir el año, los dos equipos buscan seguir con la buena racha. Las Palmas encadena cinco choques oficiales sin perder y el Elche suma ocho encuentros haciendo lo propio. En ese sentido, debido a su gran estado de forma se ha consolidado en la zona de play-off de ascenso, colocándose a tan solo tres puntos del liderato.

Los franjiverdes solo cuentan con una baja para el partido, que es la de Óscar Plano, quien fue operado el pasado 26 diciembre de la rotura de aductor derecho que sufrió durante la segunda parte de la victoria ante el Racing de Santander.

Ausencias

El conjunto de Diego Martínez en este aspecto está bastante perjudicado, pues no podrá contar con Viti, Essugo ni McBurnie y, además, jugadores como Pejiño y Sandro no han podido completar el entrenamiento del pasado viernes, por lo que se puede intuir que el técnico gallego dará minutos a los jugadores menos habituales de la rotación como ya hizo en las eliminatorias anteriores.

En relación con esto, Eder Sarabia también ha utilizado las rondas coperas para dar rodaje a su plantilla para que todos estén preparados para competir o incluso para hacer debutar a jugadores de la cantera. No obstante, ante Las Palmas parece que no seguirá esa pauta y optará por sacar al terreno de juego un once mucho más titular.

La plantilla "castiga" a los perdedores de uno de los juegos durante el entrenemaniento. / ECF

Sarabia va con todo

La ilusión de la Copa ha llegado a Elche. En la rueda de prensa previa al partido, el entrenador bilbaíno ya declaró que su equipo está «muy capacitado» para ganar y destacó que el hecho de jugar «en casa, con los jugadores en un gran nivel y con ilusión» hace que las diferencias de categoría se puedan igualar. Además, Eder Sarabia confirmó: «Está claro que pondremos un equipo de muchísimas garantías para pasar la eliminatoria desde el minuto 1».

El club se ha encargado de llevar el deseo copero a la afición. Durante todo el parón navideño ha distribuido un tráiler y varios mensajes caracterizados por el lema «La Copa del Elche» donde animan a todos los aficionados franjiverdes a acudir a la cita para llenar el Martínez Valero y en los que ponen como objetivo el estadio de La Cartuja en Sevilla, donde se disputará la final del torneo.

Los franjiverdes no eliminan a un Primera desde 2004 Los precedentes no aportan optimismo al Elche. El cuadro franjiverde no ha sido capaz de eliminar a un equipo de Primera División desde el año 2004, cuando vencieron al Deportivo de la Coruña gracias a un tanto de Perangón en los primeros minutos del choque. Desde entonces, los ilicitanos han disputado ocho eliminatorias en las que no han podido replicar la hazaña, siendo la última de ellas ante el Girona, el año pasado, cuando, sin poner demasiado empeño en el choque ante el equipo de moda en Primera, terminaron cayendo derrotados por dos a cero.

Los datos del enfrentamiento

► Elche CF: Sam Román; Núñez, Affengruber, Bigas, Clerc; Josan, John Chetauya, Febas, Yago de Santiago, Nico Fernández y Agustín Álvarez.

► UD Las Palmas: Horkas; Marvin Park, Herzog, Álex Muñoz, Benito Ramírez; Loiodice, Campaña; Januzaj, Manu Fuster, Marc Cardona; y Jaime Mata.

► Árbitro: Munuera Montero (Comité andaluz).

► Estadio: Martínez Valero.

► Hora y TV: 12:00 h / Movistar Plus - Copa del Rey.