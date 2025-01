Febas: "Tenemos ganas de revancha"

Aleix Febas, centrocampista del Elche, desveló durante la rueda de prensa previa al partido del próximo domingo a las 16:15 en el que reciben al Zaragoza: "Tenemos ganas de revancha, estamos preparados para todo", por lo que pasó durante la primera vuelta cuando los ilicitanos cayeron en La Romareda por tres tantos a cero.

Respecto al reciente sorteo de la Copa del Rey, donde el conjunto franjiverde se ha visto emparejado con el Atlético de Madrid para la eliminatoria de octavos de final que se disputará el próximo miércoles a las 21:30 horas en el Martínez Valero, el futbolista ilerdense afirmó: "Es un rival complicado, uno de los cocos que nos podían tocar. Lo afrontamos con la máxima ilusión, aunque nos habría gustado un rival no tan difícil. Vamos a pelearlo, pero como siempre pensando primero en el partido del domingo que es muy importante".

"Estamos en una dinámica muy buena, la gente está disfrutando y nosotros también. Cuando acaba un partido ya queremos que llegue el siguiente. Habrá momentos malos y duros así que tenemos que intentar alargar esta racha con buen juego todo lo posible. Si hacemos las cosas que tenemos que hacer seguirán llegando los resultados", aseguró Febas acerca del buen rendimiento del equipo desde el mes de noviembre.

El centrocampista cree que "el equipo sin balón está haciendo un trabajo espectacular". "Todos los que jugamos en los entrenamientos nos exigimos mucho, el míster también y creo que esa es la clave de estar bien. No es fácil tener los números que tenemos en defensa", agregó.

Sobre la acumulación de partidos y como afrontan los próximos días, Febas piensa que “es una semana más”. “A todos nos gusta que en una semana haya tres partidos, pero solo pensamos en el Zaragoza. Tenemos que ir partido a partido. La Copa es muy bonita y más con el rival que nos ha tocado, pero el objetivo claro es la liga y el domingo tenemos un partido contra un rival que ya nos apretó las tuercas”, añadió el canterano del Real Madrid.

El jugador franjiverde confesó: "Está siendo una de mis mejores temporadas, sin duda. Tanto en lo individual como en lo colectivo está siendo un año muy bueno, pero no hay que bajar el nivel ni las ganas y seguir aprovechando la confianza del míster porque tenemos un equipazo y mucha competencia. A la mínima que bajas el nivel hay un compañero esperando. Me encuentro muy bien y estoy conociendo la posición. Me está gustando, me estoy divirtiendo y estoy disfrutando".

Además, el futbolista del Elche también tuvo declaraciones en cuanto a la presión que puede sentir la plantilla: "Esta es una categoría muy difícil y muy igualada. Hay que estar preparados mentalmente para partidos donde no estemos bien puede ser que tengamos la presión. La Copa no es un regalo por el rival que nos ha tocado, pero sí que tenemos menos presión por ser una competición diferente donde no estamos obligados a ganar. Intentaremos dar el máximo y pasar la eliminatoria, que es el objetivo".

Respecto a ser considerado como uno de los equipos favoritos para el ascenso, Febas manifestó: "Tenemos que estar centrados en nosotros. También el Racing de Santander parecía favorito y ahora la gente dice que no, pero si ganan volverán a decir que sí. Si nosotros perdemos dos partidos, ya no seremos el rival a batir". "Esto es muy largo y es cuestión de dinámicas. Hay que seguir así para llegar al final con opciones de todo", apuntó.

En cuanto al mercado de fichajes, el jugador declaró: "Lo estamos viviendo de forma tranquila. Ha sido un mes ilusionante, tenemos una semana muy bonita y todos están centrados. Tampoco creo que pasen muchas cosas, veo al equipo muy tranquilo y muy metido".

Para concluir, el centrocampista del Elche aseguró: "Siento orgullo de lo que hemos creado. Ha sido un proceso. En la pretemporada y los primeros partidos de liga nos costó, pero a partir de Zaragoza el equipo ha perdido dos partidos. El equipo está compitiendo muy bien en la categoría, pero queda la mitad de la liga y hay que cumplir un objetivo muy grande".