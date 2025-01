Sarabia: "Gracias al Zaragoza, nosotros hemos podido mejorar"

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, afirmó durante la rueda de prensa previa al partido contra el conjunto maño que se disputa el próximo domingo a las 16:15 horas: "Tenemos que agradecerle, en este caso al Zaragoza, de que nos pusiera en el compromiso que nos puso, porque es lo que nos ha permitido mejorar", refiriéndose al partido de ida donde los ilicitanos cayeron por tres tantos a cero. Además, el preparador confesó que tras dicho enfrentamiento pasó por uno de sus momentos "más duros" como entrenador.

En relación con aquella derrota, el técnico aseguró que es un partido que el equipo "siempre tiene presente". "Hay un poco de sensación de revancha, porque ha sido el único equipo que realmente nos ha superado durante los 90 minutos. Las circunstancias y el rival nos superaron. Supimos darle la vuelta y con este vestuario y esta plantilla fue fácil sobreponernos y aprender", agregó.

Sarabia incidió sobre su próximo rival liguero: "El Zaragoza tiene muchas virtudes y recursos. Lo que nos gusta es defender lo más lejos del área posible y los delanteros son los primeros que tienen que ayudar al equipo”. "Es cierto que tienen algunas bajas, pero tienen muy buenos futbolistas", puntualizó.

En cuanto a las bajas que tiene el Elche para el choque del domingo, el preparador vasco declaró: "Clerc no acaba de estar como nos gustaría y Óscar Plano va muy bien, recortando plazos". En ese sentido, el ex del Andorra quiso hacer hincapié en el caso del lateral: "Hizo un gran partido contra el Castellón, pero es verdad que tuvo algún problema con la lesión de pubis. Está un poco entre algodones y viendo cuál es el mejor tratamiento para que esté al 100%, porque sabemos que puede ser un jugador muy importante. De momento estamos con Salinas que está dando un nivel extraordinario".

Sobre qué futbolistas serán los titulares frente al Zaragoza, Sarabia confirmó que jugará Dituro. Asimismo, el técnico piensa: "No sé si tenemos la mejor portería de la categoría, pero ahí estaremos". Siguiendo con la alineación, el entrenador franjiverde dejó claro que "puede haber cambios", porque todavía queda el entrenamiento de mañana.

El entrenador del conjunto ilicitano admite que "hay que rebajar la euforia siendo exigentes y ambiciosos". "Tenemos que ser minuciosos con los detalles. Todavía queda la segunda vuelta, que son 63 puntos. Realmente puede pasar de todo y este equipo el año pasado se encontraba en una situación clasificatoria parecida y acabó teniendo un bajón preocupante", manifestó. No obstante, Sarabia opina que "hacia fuera la gente tiene que disfrutar, es una de las cosas más bonitas que tiene nuestra profesión".

Copa del Rey

Los franjiverdes han sido emparejados con el Atlético de Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey y el técnico del Elche afirma que será un partido "ilusionante y bonito por el rival". "Después del partido que hicimos contra Las Palmas, creo que podemos confiar en que somos capaces de seguir adelante y animo a la afición a ir al estadio el miércoles, será una fiesta", argumentó.

Sin embargo, Sarabia aclaró: "Estamos centrados en lo que se nos viene el domingo. Tenemos un rival complicado que encima ha cambiado de entrenador y tenemos dudas de lo que nos pueden ofrecer”.

Mercado de fichajes

Acerca del mercado invernal de fichajes, el preparador bilbaíno está "tranquilo", no quiere que "sucedan muchas cosas" y no cree que "vayan a pasar". "Estamos centrados en los que tenemos, pero sí que atentos a los que no pueda mejorar y hacer más competitivos", explicó. En concreto, el técnico lanzó un mensaje a sus jugadores en el caso de que hubiera alguna posibilidad de que alguno de ellos salga durante el periodo de traspasos: "El Elche es el sitio donde ellos tienen que ser felices, mejorar y seguir haciéndose mejores futbolistas".

"Los mercados ya sabemos como funcionan. Efectivamente, condiciona a algunos equipos, pero nuestra principal fuerza es colectiva y ayer lo destacó Febas. Es una de nuestras principales virtudes", agregó el entrenador. En ese sentido, ironizó con que no se pondrá "triste" si "Luis Suárez sale del Almería".