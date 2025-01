Sarabia: "Le hemos puesto el corazón y el convencimiento necesarios"

Tras la victoria del Elche ante el Zaragoza, gracias a un gol de Rashani que volvió loco al estadio Martínez Valero en el minuto 93, Eder Sarabia afirmó: "Le hemos puesto el corazón y el convencimiento que necesitaba el partido".

El entrenador franjiverde admitió: "No hemos hecho un partido brillante, nos ha faltado claridad y atrevimiento. Estamos a un gran nivel de exigencia". No obstante, los cambios que introdujo durante la segunda parte cambiaron el partido, pues el tanto local llega gracias a la participación de Sory Kaba, Mendoza y Rashani. "Creo que todos los del banquillo han entrado muy bien. Nada pasa por casualidad, hemos creído hasta el final", explicó.

El técnico bilbaíno confesó sentir “satisfacción” por lograr sumar los tres puntos y, además, dijo entre risas: "La clasificación está bonita. El objetivo es estar arriba y lo disfrutamos". "Cada vez tenemos más recursos y creemos más. Estamos haciendo un trabajo increíble y eso es lo que nos ha mantenido hasta el final con calma e inteligencia para poder hacer el gol", agregó.

Respecto a su rival, Eder Sarabia piensa: "Creo que el Zaragoza nos ha incomodado. Han sido agresivos, aunque también se lo han permitido en algunas ocasiones", para añadir que en casa su equipo está "muy bien" y "es fuerte" y así lo demuestran las estadísticas, pues es otro encuentro más en el que los ilicitanos consiguen dejar la portería a cero.

"Es verdad que ha habido bloque bajo, pero otros momentos de presión alta. Nos ha faltado un poco de atrevimiento para ir a campo contrario con más peligro", aseguró el ex del Andorra. "Hemos jugado demasiado en largo y ellos defendían bien, es interesante que nos pasen cosas diferentes con cada equipo, nos hace mejores", manifestó.

En cuanto a la asistencia de espectadores en el Martínez Valero, el preparador desveló que para él fue un "momento mágico por la grandísima entrada y por el ambiente", con el que se le pusieron "los pelos de punta". "Esto es de todos y eso al jugador le empuja", apuntó.

"Hoy Salinas no era tan importante por el planteamiento del Zaragoza. He entendido que John jugando de falso lateral, por la capacidad para correr hacia atrás, podía ayudarnos", argumentó Eder Sarabia acerca de las sustituciones realizadas durante el enfrentamiento. "Todos quieren jugar, pero tienen que entender que el banquillo es absolutamente determinante", puntualizó.

En ese sentido, el entrenador incidió en casos como el de Agustín, que "estaba para jugar", pero que ha estado con gastroenteritis o el de Yago, que fue sustituido porque "estaba con un golpe".

En relación con el próximo partido de los ilicitanos, que será la ronda de octavos de final en la que se medirán al Atlético de Madrid, el entrenador vasco afirmó: "Tengo a algunos encargados de que me hagan informes, aunque hasta hoy no he pensado en ellos. Lo importante era el Zaragoza". "He visto mucho al Atlético esta temporada y les analizaremos para preparar el partido para ganarlo", añadió.