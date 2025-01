El Real Madrid se lanza a por Rodrigo Mendoza

Horas complicadas en el Real Madrid, y muchos agujeros por tapar. Ancelotti tiene mucho trabajo por delante y la Dirección Deportiva ya ha comenzado a contribuir en su tarea de solventar la situación, aunque más de cara al largo plazo.

El equipo de 'scouting' del Real Madrid trabaja para sumar piezas de valor al equipo. La filosofía de los blancos muestra una clara tendencia a primar reforzarse con talentos ya proyectados en la máxima élite, y no tanto prospectos por desarrollar. Lo cierto es que esto no significa que no busquen joyas en equipos de menor alcance y techo que puedan irrumpir y crecer. En esta dirección, 'Relevo' desvela que el club blanco se ha lanzado a por un talento joven del Elche, Rodrigo Mendoza. Según este medio, la entidad de la capital española ya ha entablado conversaciones con el club ilicitano para hacerse con sus servicios.

Rodrigo Mendoza es un centrocampista con último pase y atributos creativos. Tiene gran facilidad para percutir el último tercio de campo y capacidad para sumar cifras. Esta temporada ha sido importante en el proyecto de Eder Sarabia, y ya acumula dos goles y dos asistencias en 15 partidos con el equipo. Ha disputado encuentros ya con la Selección Sub-17, Sub-18 y Sub-19. Acaba contrato en 2026, lo que significa que a partir del año que viene podría negociar con absoluta libertad con el equipo que desee. Es inevitable pensar en la competencia que habrá por su hacerse con sus servicios, por lo que los tiempos del club madridista por cerrar una operación no deben alargarse más de la cuenta.

Negociación complicada y el miedo del agente libre

El club vendedor es un Elche que no quiere ceder fácilmente ante el gigante europeo. Conocedores del jugador que poseen, están adoptando una posición sólida para obtener el rédito económico justo por el jugador. La situación contractual favorece al Real Madrid, pues el tiempo restante en el contrato del futbolista (2026) permite 'apretar' al club vendedor por una cifra razonable ante la posibilidad de que se marche gratis. 'Relevo' menciona que, por el momento, el montante del que habla y propone el club comprador no es suficiente para que el Elche acepte venderlo.