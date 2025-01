Sarabia: "Vamos a ir a por el Atleti con lo que somos"

A algo más de 24 horas de disputar su partido más mediático desde que empezara a encabezar un cuerpo técnico en el Andorra hace ya cuatro año y medio, Eder Sarabia, un hombre de ideales futbolísticos establecidos, asegura que no renunciará a su identidad particular, pero tampoco a la que ha construido en el Elche desde su llegada a finales de junio: "No puedo transmitir otra cosa a nuestros futbolistas, vamos a ir a por el Atlétic con lo que somos. Vamos a apretar, a intentar quitarles la pelota, a jugar en campo contrario y a dominar. Sabemos que nos van a someter en momentos y que tendremos que hacer tremendamente bien todo. Creemos en nosotros, estamos bien y vamos a ser el Elche que a todo el mundo le gusta, pero principalmente con el que se identifica nuestra afición".

La afición del Elche disfruta durante la victoria franjiverde ante Las Palmas. / Áxel Álvarez

El Elche recibe este miércoles (21:30 horas) al Atlético de Madrid, equipo más en forma de Europa y líder de la Primera División, en los octavos de final de la Copa del Rey. "Lo de mañana debe ser una fiesta, un día de disfrutar y celebrar el momento en el que estamos y haber llegado hasta esta ronda. Habrá una entrada brutal con una afición y un equipo entregado. Hay mucha gente haciendo esfuerzos especiales para pagarse una entrada y para estar con nosotros y no me cabe otra cosa en la cabeza que sacar el mejor equipo que podamos. Los favoritos son ellos por lo que son, por el momento en el que están, seguramente sean el equipo más en forma de Europa. Con trabajo, ilusión, convencimiento y estando a nuestro mejor nivel, nos creemos capaces de todo", aseguró el técnico del Elche sobre el ambiente que se espera en el Martínez Valero, que acogerá alrededor de 27.000 personas para la cita copera.

Acerca de titularidad de San Román, de familia rojiblanca, y la de Nico Fernández Mercau, que no podrá jugar el próximo sábado en El Molinón, el preparador franjiverde no ocultó la participación de ambos en el once: "Sí que serán titulares, para que nos vamos a engañar. El ciclo de amarillas (de Fernández Mercau) condiciona el partido del sábado, pero igual que para Zaragoza no pensé nada en el partido de mañana, ahora no pienso en casi nada el partido de El Molinón. Tenemos una plantilla amplia y estamos todos preparados para competir". También estará disponible 'Canario' Álvarez, inmerso en un proceso una gastroenteritis durante la última semana que le impidió entrar al partido frente al Zaragoza. No estarán por lesión Carlos Clerc y Óscar Plano.

Nico Fernández celebra su gol ante Las Palmas. / Áxel Álvarez

"Tenemos claro que vamos a ensayar los penaltis. En cuanto a la eliminatoria, si fuera a ida y vuelta tendríamos bastantes menos posiblidades, pero a un partido y en casa, con los matices que tiene este deporte, nos creemos capaces de pasar la eliminatoria. He pensado mucho en el plan, en elegir bien los que saldrán de inicio y después y en desactivarles, que no tengan su mejor día", aclaró el técnico del Elche sobre las opciones franjiverdes en la eliminatoria copera.

El rival

"Han superado su racha histórica de victorias consecutivas, son el equipo menos goleado de Europa junto al Nápoles... están en un momento espectacular. Tienen campeones de mundo, campeones de Europa y Griezmann que es uno de lo mejores jugadores de su historia y de la liga. Lo que el Cholo ha conseguido inculcar a todos los jugadores en esa forma de comprometerse con una idea durante estos 13 años es fascinante. Con eso que cree y solo él es capaz de transmitir, ha conseguido algo histórico", elogío Sarabia sobre el "modelo Cholo Simeone" que tantas alegríasha dado a los colchoneros.

Mercado de fichajes

El nombre propio del mercado invernal en clave franjiverde es Rodrigo Mendoza. Según Relevo, el canterano del Elche ha levantado el interés del Real Madrid, quien ya se interesó por la situación contractual del futbolista en anteriores mercados. "No podemos estar atentos o creernos todos los rumores. Hay interés por muchos de nuestros jugadores porque son muy buenos. Este año estamos siendo capaces de generar un contexto en el que todos han subido su nivel y están mejor de lo que empezaron la temporada. Es un orgullo que se hable mucho de nuestros jugadores. Yo lo que palpo dentro del vestuarios es que la gente está contenta y quiere seguir con nosotros. El que valore estar aquí, pertenecer a este club, va a poder estar. No me afecta mucho lo que se hable fuera, estamos muy tranquilos", finalizó el entrenador del conjunto ilicitano sobre posibles salidas a lo largo de la ventana de fichajes.