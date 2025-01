Elche-Atlético | Un gigante despierta al Elche del sueño copero

La historia ha dejado casos en los que el débil, a base de virtudes como la fe, el coraje y la unión, derrota al poderoso. Epopeyas que, trasladadas al mundo del deporte, se han narrado, recordado y convertido en libros, películas o documentales. Todo aficionado tiene una de ellas. La del Elche y el Atlético de Madrid no lo será. El gigante, fuerte y sin ínfulas de confianza, machacó a un oponente empequeñecido ante la ocasión, lejos de la versión mostrada durante los dos últimos meses de competición.

Tanto Eder Sarabia como Diego Pablo Simeone rotaron. Plena confianza en dos plantillas que habían convertido a sus equipos en los dos conjuntos más en forma de cada una de las dos principales categorías del fútbol español. Uno llegaba tras 10 partidos oficiales sin perder. El otro sumaba 14 victorias consecutivas. Y buscó con ansia la decimoquinta.

Ahí radicó el primer problema del Elche. Su rival, pese a plantarse con la unidad B, se tomó el choque extremadamente en serio. Desde el primer minuto hasta casi el último. No abrió ni una sola grieta por la que se pudiera colar la ilusión de un Elche que también rotó y en la que 26.405 aficionados empujaron en busca de la gloria. De no despertar del sueño. De escribir una de esas epopeyas que se narrarían por toda Europa y que se recordarían en la ciudad durante décadas, quizás siglos.

Sarabia, fiel

Sarabia fue fiel a sus ideas y responsable con sus jugadores. Uno de los motivos del excelente momento de forma actual de los franjiverdes es la implicación de toda la plantilla. Y el vasco quiere tener enchufado a cada futbolista. Por eso salió ante el equipo más en forma del continente con John en el costado derecho de la defensa, sin profundidad por ese ala, con Diaby en lugar de Affengruber, con Gerard como faro y con Rashani por la izquierda. Arriba apostó por dos puntas, «Canario» y Sory. La idea era apretar. Esperar un mínimo de relajación rojiblanca. Pero esta no llegó.

Simeone, definitivamente, ya no quiere tirar ni un título a la basura. Su once estaba plagado de teóricos suplentes, pero estos corrieron tanto o más que sus compañeros titulares. Y arriba, un gigante nórdico, Sorloth, dejó helado al Elche en la primera ocasión que tuvo.

Si el gigante no falla y el pequeño se despista, el fútbol te arrolla. Un centro desde la derecha superó a Bigas, que no llegó a despejar, y descolocó a Diaby, que perdió la marca a Sorloth y quedó desubicado después de que el balón superara a su compañero. El mismo le cayó a Sorloth. Pese a sus casi dos metros de altura y a su fornido cuerpo, el noruego supo acomodarse perfectamente el esférico para sacar un remate imparable. Ni diez minutos duró la resistencia franjiverde.

Quedaba esperar a que en algún momento el Atlético bajara el ritmo y el Elche pudiera imponer el habitual dominio que ejerce sobre sus rivales en Segunda. No fue así. La diferencia de velocidades entre las categorías se iba haciendo cada vez más patente. Muestra de ello era el hecho de que a los ilicitanos les fueron cayendo amarillas por entradas a destiempo, fruto del querer y no poder: «Canario» Álvarez, Fernández Mercau, John...

Sin solución

Sin capacidad para encontrar soluciones a la compleja propuesta de Simeone, el mazazo que dejó al Elche prácticamente grogui se lo propinó el defensa que precisamente se esperaba que más pudiera proteger a San Román, que tras haber encajado su primer gol de la temporada le sacó el segundo a Correa antes de que Sorloth le batiera, de penalti. Este había llegado tras una internada por la izquierda en la que Lino se aprovechó de la inocencia de Diaby, que fue al suelo y derribó a su rival.

El 0-2 era una brecha que la lógica no invitaba a remontar. Quedaba, sin embargo, el paso por vestaurios. Apelar a la épica y a disfrutar de los siguientes 45 minutos. Sarabia no hizo cambios y Simeone dejó en la caseta a su bigoleador y metió a Nahuel Molina. Síntomas para creer. Cuatro minutos duró la ilusión, los que tardó el colegiado en expulsar a Fernández Mercau tras llegar tarde, otra vez, a un duelo con Riquelme.

Ahí llegó la bandera blanca. El Elche fue consciente de que ya no podía. Demasiado Atlético. Mala versión propia. Y diez contra once. Por si fuera poco, el propio Riquelme marcó el tercero con un tiro desde 25 metros que San Román llegó a tocar, pero no pudo despejar. El cuarto (y último) fue obra de Julián Álvarez, nada más salir al césped.

Los jugadores del Atlético celebran uno de los goles / Áxel Álvarez

Los franjiverdes buscaron un gol con honor que ofrecer a sus aficionados, sin éxito. El primer remate del Elche, un cabezazo del desafortunado Diaby, se encontró con una sólida respuesta de Musso. La sangría al menos se detuvo. La cuenta paró en cuatro. El Elche no tuvo más remedio que rendirse a la evidencia, dar la mano a su rival y despertar del sueño de la Copa tras ser zarandeado por un gigante con el que no se topará en Segunda.

Ficha del partido ELCHE: San Román; Diaby (Mario Gaspar, 79’), John, Pedro Bigas (Affengruber, 69’), Salinas (Álex Martín, 62’), Gerard Hernández (Febas, 69’), Mendoza (Raúl Guti, 79’), Fernández Mercau, Rashani, «Canario» Álvarez y Sory Kaba. ATLÉTICO: Musso; Azpilicueta, Witsel, Le Normand, Gallagher (Reinildo, 66’), Koke, Lino (De Paul, 61’), Llorente (Lemar, 72’), Riquelme (Julián Álvarez, 72’), Correa y Sorloth (Molina, 46’). GOLES: 0-1 (8’) Sorloth. 0-2 (28’) Sorloth, de penalti. 0-3 (61’) Riquelme. 0-4 (75’) Julián Álvarez. ÁRBITRO: Guillermo Cuadra Fernández. Amonestó a «Canario» Álvarez, John y Le Normand. Expulsó a Fernández Mercau por doble amarilla (49’). INCIDENCIAS: Partido correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey disputado en el estadio Martínez Valero ante 26.405 espectadores.

