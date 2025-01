Reencuentro con morbo entre Sarabia y Albés

Eder Sarabia y Rubén Albés, entrenadores de Elche y Sporting de Gijón, son hombres con ideas firmes y personalidad, tanto en sus trabajos como en su vida. La intensidad es una cualidad personal que tratan de inyectar a sus equipos y que demuestran tanto en los entrenamientos como durante los partidos, desde la banda de cada estadio que visitan.

La similitud entre sus estilos ha provocado en los últimos tres años duelos de máxima tensión entre sus equipos (Andorra y Elche en el caso de Sarabia, Albacete y Sporting en el de Albés), cuyo punto álgido de tensión se alcanzó al concluir el enfrentamiento de la primera vuelta en el estadio Martínez Valero entre franjiverdes y rojiblancos.

Entonces se vio a Sarabia fuera de sus casillas, intercambiando más que palabras con integrantes del cuerpo técnico sportinguista, entre ellos el delegado, Mario Cotelo, que no era ni mucho menos el centro del cabreo del preparador vasco. El motivo fue el desplante de Albés, que se marchó sin darle la mano tras la victoria del Elche por 2-1.

«¡Le iba a dar la mano! ¡Cuando gana me llama! ¡Que se vaya con su puta madre! ¡No sabe perder!», espetó Sarabia a Cotelo. Un enfado posiblemente justificado que perdió su razón por la expresión maleducada e irrespetuosa del entrenador del Elche. Ambos técnicos pasaron de puntillas por la polémica durante las ruedas de prensas posteriores al duelo, aunque el franjiverde no tuvo problema, días después, en tratar de zanjar la polémica y pedir disculpas. «Me equivoqué en las formas, eso está claro», manifestó.

Duelos intensos

Como el propio Sarabia apuntó, el 2-1 con el que su Elche derrotó al Sporting de Albés era la primera vez, en el cuarto enfrentamiento directo, que el vasco lograba superar al gallego. Una inesperada rivalidad, con llamadas de por medio típicas de dos estudiosos del balompié, destinadas a destripar cada choque entre sus escuadras.

La primera vez que Sarabia y Albés se vieron las caras en banquillos enfrentados fue en la temporada 2022-2023, cuando el primero dirigía al Andorra y el segundo al Albacete. En el Carlos Belmonte saltaron chispas, ya que los de Sarabia se quedaron con diez en el minuto 27 por la expulsión de Carlos Martínez y fueron capaces de aguantar una desventaja mínima hasta el final. Entonces, en el tiempo de descuento, Bakis hizo el empate (1-1).

En el partido de la segunda vuelta de aquel curso, Sarabia tuvo que lidiar nuevamente con la situación de ver a los suyos en inferioridad numérica durante un buen tramo del choque. Pastor vio la roja en el minuto 54, con empate a cero en el electrónico, pero esta vez el Andorra no fue capaz de resistir y acabó cediendo (0-1).

En la 2023-2024, Sarabia y Albés solo se midieron en una ocasión, con triunfo de este último por 3-1 en tierras manchegas. Ninguno de ellos terminó la temporada y curiosamente ambos fueron despedidos el mismo día: el 25 de marzo de 2024 el Albacete anunciaba la destitución de Albés y el Andorra la de Sarabia.

Duelo laboral

El siguiente asalto deportivo entre Sarabia y Albés se vivirá este sábado (18:30 horas), en tierras gijonesas. Ambos son dos de los entrenadores de moda en Segunda División. El vasco dirige a un Elche lanzado, que el fin de semana pasado se colocó en la segunda posición de la tabla. El gallego, por su parte, fichó en verano por uno de los clubes con más historia de la categoría de plata, aunque actualmente atraviesa por una racha de cinco jornadas sin ganar.

El método de ambos entrenadores y su línea ascendente de los últimos años les ha llevado a ser rivales sin la necesidad de que una pelota estuviera de por medio. En este caso por un puesto de trabajo. En concreto, el verano pasado Sarabia y Albés acabaron siendo las dos opciones finales del cásting de entrenadores del Elche.

Eder Sarabia al término del encuentro contra el Sporting de la primera vuelta / Matías Segarra

El por entonces director deportivo franjiverde, Chema Aragón, defendió la candidatura de Albés, que finalmente no fue la elegida por Christian Bragarnik, en favor de Sarabia. Ese fue el primer desencuentro entre Aragón y la cúpula franjiverde, puesta en escena durante la presentación en sociedad del propio técnico. De aquella batalla salió claramente victorioso Sarabia. Ahora espera refrendar el resultado de la primera vuelta con otro triunfo contra el Sporting de Albés que permita a los suyos intentar una escapada en la zona de ascenso directo. Habrá reencuentro con morbo. Habrá tensión, pero esta vez se espera que haya saludo final y deportividad total.

Suscríbete para seguir leyendo