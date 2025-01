Borrón y cuenta nueva. Pese a la derrota y eliminación copera ante el Atlético de Madrid, Eder Sarabia aboga por olvidar lo antes posible lo sucedido este miércoles: "Es importante recuperar en lo mental y lo físico. Tenemos que mirar hacia delante, de aquí a final de temporada tendremos muchas finales. Hay que superar los que no vayan tan bien y autoexigirnos. Toca mirar hacia adelante y luchar por ese objetivo tan maravilloso que tenemos".

"No me ha gustado el arbitraje. No ha sido determinante, pero no me ha gustado. Han habido amarillas en las que no ha medido con el mismo rasero en diferentes situaciones. Con 0-4 no tenía ningún sentido dar un descuento. Al rival, máximo respeto. Simeone me ha dicho que estamos haciendo las cosas muy bien, que parece fácil pero que él sabe que no lo es", aclaró el técnico franjiverde sobre el nivel de Cuadra Fernández.

Acerca de la atmósfera vivida en Martínez Valero, el preparador bilbaíno se deshizo en elogios hacia su afición: "El ambiente ha sido precioso, estoy muy agradecido. La gente ha estado apoyando y han entendido lo que era el partido de hoy. Nos han empujado y han entendido lo que era el partido de hoy. Si están con nosotros, van a disfrutar y nos van a ayudar a llegar a ese objetivo que tenemos".

El once inicial, con la participación de varios de los activos menos habituales, no fue determinante en el desenlace del choque para Sarabia. "No creo que nos hayamos guardado demasiadas armas. Ellos también han hecho cambios. Al ritmo al que se juega hoy en día, no puedes estar al máximo nivel domingo y miércoles. Lo positivo es que nadie se haya lesionado y sigamos teniendo a prácticamente todos los jugadores disponibles para el sábado", aclaró.

"Hasta la expulsión hemos dado la cara, ahí se ha desnivelado el partido completamente. Sabíamos que eran mejores, pero también que en el fútbl no siempre gana el mejor, que nos hacía tener algo de ilusión. Han habido detalles que no hemos estado tan bien como últimamente. En la segunda parte hemos intentado entrar bien y hacer un gol para engancharnos, pero la expulsión ha condicionado todo. Son el mejor equipo de Europa, son muy superiores", dijo el preparador franjiverde sobre las claves del partido.