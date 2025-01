En Polonia insisten por Matia Barzic, con pretendientes también en Segunda División

Matía Barzic, que renovó en noviembre hasta 2028, puede convertirse en la segunda salida del Elche durante el presente mercado invernal. El central, internacional con Croacia sub-21, tiene avanzada su salida en calidad de cedido hasta el final de la temporada con opción de compra hacia el Jagiellonia Bialystok, equipo donde también militó el exfranjiverde Frankowski.

El club polaco es el actual tercer clasificado de la Ekstraklasa y además compite en la Conference League. Es uno de los equipos capacitados para hacer frente a las pretensiones económicas que piden los ilicitanos. En ese sentido, la entidad franjiverde ha recibido una oferta inicial donde la opción de compra rondaría los 400.000 euros por el 60% de los derechos del futbolista, algo que consideran insuficiente. El Jagiellonia Bialystok sigue trabajando, pero sin intención de aumentar mucho la anterior cifra, esperando llegar a un acuerdo que satisfaga a las dos partes.

Por otra parte, Barzic también es del interés del Córdoba como adelantó Ángel García (Cazurreando), club que ha pedido una cesión simple. No obstante, solo el Elche aceptaría esta propuesta si los andaluces acceden a cumplir una cláusula en la que se verían obligados a hacer que el madrileño jugase 45 minutos en un mínimo de 6 partidos distintos durante la segunda vuelta de LaLiga Hypermotion, lo que hace que de momento la negociación se encuentre estancada.

Además del Córdoba, varios equipos de 1ª RFEF repasan el nombre del defensor en sus agendas, aunque el que más ha preguntado por él ha sido el Ceuta, perteneciente al Grupo 2.

El Elche pone muchos problemas a la operación

El conjunto ilicitano ve con buenos ojos la salida de Barzic, quien no entra en los planes a corto plazo de Eder Sarabia. Sin embargo, todas las propuestas no terminan de ser del agrado de la dirección deportiva franjiverde. Se pretende que el defensor agarre aún más experiencia en un primer equipo, aparte de los ocho encuentros que ya ha disputado esta temporada en Segunda División y en cuanto a las opciones de compra, como la del Jagiellonia Bialystok, el Elche estira el chicle todo lo posible con tal de obtener una mayor recompensa económica y no se descarta que la operación, de suceder finalmente, se vaya a resolver de cara al final del mercado.