Sarabia: "No necesitamos ningún fichaje y yo no he pedido nada"

El técnico del Elche, Eder Sarabia, compareció este viernes ante los medios en la previa del partido que su equipo disputa el sábado (18:30 horas) contra el Sporting de Gijón, rival del que no se fía pese a la mala racha que atraviesa (cinco jornadas sin ganar). El técnico también quiso enterrar definitivamente el hacha de guerra con Rubén Albés, entrenador sportinguista, tras la polémica de la primera vuelta e insistió en que no ha pedido ningún fichaje para este mercado invernal.

A este respecto y pese a que el club ilicitano trabaja para poder reforzar la posición de extremo de cara al segundo tramo de la temporada, con el nombre de Nico Serrano encima de la mesa, Sarabia repitió su mensaje de los últimos meses. Estaría encantado con que no hubiera ni salidas ni entradas, salvo que presente alguna opción de mercado realmente interesante. La próxima semana se presenta clave en este sentido.

Respecto al regreso a la competición liguera tras la eliminación en Copa, Sarabia confirmó que la goleada encajada el miércoles no ha hecho mella en el ánimo de su plantilla. "El Atlético nos supero, pero no nos va a hacer daño. No vamos a volver a jugar contra un rival de ese nivel tan alto. En liga estamos muy bien, tenemos que estar preparados para momentos complicados que se van a dar durante el partido y para un ambiente en el que El Molinón va a apoyar a su equipo. Es un partido precioso y tenemos que dar la cara, como hemos hecho siempre", afirmó el vasco.

"El Sporting nos va a apretar, tienen talento y habrá un ambientazo increíble. Creo que es uno de esos partidos que todo futbolista sueña con jugar. Por la necesidad que tienen vamos a ver cómo la gestionan", agregó Sarabia, que no podrá contar para esta cita con Clerc, que sigue mejorando de sus molestias en el pubis pero no viajará a Gijón, ni con Fernández Mercau (sancionado) y Óscar Plano (lesionado).

Sobre la baja del argentino, principal figura individual del Elche, Sarabia no quiso lamentación alguna. "Tenemos muchas posibilidades para suplir a Nico: Josan, Rafa Núñez, Raúl Guti, Nico Castro, Agustín Álvarez, Febas, cambiar de sistema... Las bajas jamás van a ser una excusa", aseveró. El técnico franjiverde confirmó que el atacante dominicano irá convocado a Asturias, igual que el lateral juvenil Albert.

Calendario duro y Albés

Sarabia también quiso advertir sobre la dureza de los próximos compromisos de su equipo y la posibilidad de que llegue alguna derrota. "Tenemos tres partidos durísimos en el corto plazo (Sporting, Eibar y Mirandés) en los que podemos perder puntos y tenemos que estar preparados. Ahora mismo estamos mejor de lo que cualquiera podía esperar y eso es fruto de nuestro aprendizaje. La fortaleza mental va a ser importante", admitió.

Eder Sarabia y Rubén Albés, durante los entrenamientos de Elche y Sporting de Gijón. / J. Hernández / J. Plaza

Por último, el entrenador franjiverde quiso zanjar la polémica vivida con Rubén Albes tras la conclusión del partido de la primera vuelta, que el Elche ganó 2-1 y en que Sarabia insultó al técnico rojiblanco tras marcharse este sin saludarle: "Ya lo dije en la primera vuelta y mi madre fue la primera en echarme la bronca por lo que dije, pero fue una cosa puntual ante una acción que no me pareció correcta y me equivoqué en la forma de expresarlo. A partir de ahí no tendré ningún problema en saludar a Rubén Albés. Yo no actué bien y no esto no tiene más recorrido".